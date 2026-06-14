"سبيس إكس" تطلق مجموعة أقمار اصطناعية جديدة ضمن "ستارلينك"

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأميركية بنجاح 29 قمرًا اصطناعيًا جديدًا على متن صاروخ "فالكون 9"، من مجمع الإطلاق الفضائي في محطة كيب كانافيرال للقوات الفضائية بولاية فلوريدا الأميركية ضمن مهمة "Group 10-54".

ونُشرت الأقمار ضمن منظومة "ستارلينك"، في مدارها بنجاح وفق الخطة المرسومة، بينما واصل الصاروخ سجله التشغيلي الناجح، إذ عاد المعزز "B1080" وهبط بسلام على منصة الهبوط البحرية المتمركزة في المحيط الأطلسي بعد إتمام رحلته السابعة والعشرين.

ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 68 لصاروخ فالكون 9 منذ بداية عام 2026، في إطار الوتيرة المتسارعة لعمليات الإطلاق التي تنفذها "سبيس إكس" خلال العام الجاري.

وتواصل منظومة "ستارلينك" توسيع شبكتها العالمية، إذ تضم حاليًا أكثر من 10600 قمر اصطناعي نشط، وتوفر خدمات الإنترنت للمستخدمين في أنحاء العالم، بما في ذلك خدمات الاتصال على متن الطائرات وخدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة لدى بعض مزودي الاتصالات.