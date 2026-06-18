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الذكاء الاصطناعي

أبل ترفع الأسعار تحت ضغط رقائق الذاكرة

أبل ترفع الأسعار تحت ضغط رقائق الذاكرة
18 يونيو 2026 08:41

تخطط شركة "أبل" لرفع أسعار منتجاتها لتعويض تداعيات ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين.

وأجبرت الزيادة الكبيرة في ​الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على الدخول في منافسة شرسة على الإمدادات المتضائلة للمكونات الرئيسية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

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وقال ⁠تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات صحفية "إنه لا مفر من رفع الأسعار، نحن ⁠نبذل قصارى ​جهدنا للتخفيف من ⁠حدة الزيادات الهائلة التي يتم تحميلها علينا، وقد حاولنا حماية عملائنا من هذه الزيادات، لكن الوضع أصبح غير قابل للاستمرار".

ولم يكشف كوك،عن موعد ​ارتفاع الأسعار أو مقدار هذا الارتفاع ولا عن المنتجات ​التي قد تتأثر بذلك.

المصدر: وام
الرقائق الإلكترونية
الذاكرة
أبل
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