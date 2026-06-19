الذكاء الاصطناعي يحمي الشبكات الكهربائية من خطر الحرائق

طور باحثون في مختبر "أوك ريدج" الوطني التابع لوزارة الطاقة الأميركية منظومة ذكاء اصطناعي متطورة لرصد حالات الشبكة الكهربائية غير الطبيعية التي تُفضي إلى حرائق الغابات وأعطال المعدات وانقطاع التيار.

وتعمل المنظومة على تحليل بيانات الشبكة بسرعة فائقة وإصدار تنبيهات تلقائية عند اكتشاف سلوكيات خطرة تستوجب تدخلاً فورياً.

ويجري التحقق من فاعليتها حالياً بالتعاون مع شركة Southern California Edison على بيانات ميدانية تمتد خمس سنوات، وفق تقرير نشره المختبر على موقعه الإلكتروني.



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خطر خفي

تتمثل الخطورة الكبرى في ظاهرة الشرارات الكهربائية، التي تحدث حين تقفز الكهرباء عبر فجوة هوائية بين موصل كسلك الكهرباء وأرضية رديئة التوصيل.

ولأن هذه الظاهرة لا تُسبب ارتفاعاً ملحوظاً في التيار، فإنها تمر دون أن ترصدها أجهزة الاستشعار التقليدية أو تُفعّل قواطع التيار، مما يُتيح لها إشعال حرائق غابات مدمرة.

ومن أبرز الأمثلة حريق "كامب فاير" عام 2018 الذي أودى بحياة 85 شخصاً وتسبب في خسائر بلغت 16.5 مليار دولار، وحريق جزيرة ماوي عام 2023 الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص وكلّف 5.5 مليار دولار.



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كيف يعمل النظام؟

تعتمد المنظومة على خوارزميات ذكاء اصطناعي قادرة على تضخيم إشارات الشبكة الكهربائية الخفية، إذ ارتفعت قوتها من 6 بالمئة فحسب إلى 72 بالمئة في اختبار على بيانات حقيقية.

ويرصد النظام سبعة أنواع من الأعطال كالشرارات الكهربائية والأحمال الزائدة والمصهرات المحترقة، كما يُبرز المعدات التي قد تحتاج إصلاحاً قبل أن يتسبب تعطلها في انقطاع التيار أو اندلاع حرائق.

وقال مايكل باليستريري، المهندس الأول في شركة SCE: "نريد معرفة ليس فقط ما إذا كان هناك خلل، بل نوعه تحديداً حتى نتمكن من اتخاذ إجراء لمنع حريق أو انقطاع".



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آفاق التطبيق

أبدت مرافق كهربائية أخرى اهتماماً بالمنظومة، كما تتعاون شركات استشعار مثل GridVisibility مع المختبر لدمج خوارزمياته في منتجاتها.

وستُتاح المنظومة قريباً في صورة أداة مفتوحة المصدر مجانية للمرافق الكهربائية والباحثين.

وقال علي إكتي، قائد المشروع: "كلما أسرعنا في إدراك ما يحدث، أسرعنا في الاستجابة. هذه الأداة مصممة لتوفير مسار متواصل من الإشارات إلى التحليل إلى القرار".



أمجد الأمين (أبوظبي)