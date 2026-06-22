إنفيديا تطور تقنيات أمان لتمكين الروبوتات البشرية من العمل مع الإنسان

تعمل شركة إنفيديا الأميركية المتخصصة في صناعة الرقائق المتقدمة على تطوير تقنيات تهدف إلى جعل الروبوتات ذات الخصائص البشرية أكثر أمانًا عند تفاعلها المباشر مع البشر، مع التشديد على ضرورة تمكين هذه الأنظمة من اتخاذ قرارات فورية وموثوقة قبل نشرها في بيئات العمل.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، تطوّر إنفيديا برمجيات ومعالجات متقدمة تتيح للروبوتات العمل إلى جانب البشر والتفاعل معهم بشكل فعلي، بما في ذلك التواصل الجسدي عند الحاجة، في خطوة تمهّد لإدماجها في قطاعات إنتاجية وخدمية مختلفة.

وقالت الشركة إن برنامجها الجديد «هالوس» يعتمد على تقنيات مستمدة من أنظمة القيادة الذاتية، ويوفّر بنية حوسبية متقدمة تعزّز قدرة الروبوت على إدراك محيطه واتخاذ قرارات آنية قائمة على تحليل البيانات الحسية.

وتتسارع استثمارات شركات التكنولوجيا في مجال الروبوتات، وسط توقعات بأن يشكّل أحد أكبر أسواق تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، مع تقديرات بتحوّله إلى سوق يضم مليارات الأجهزة.

ووفقًا لتقديرات بنك باركليز، يُرجّح أن يصل حجم سوق الروبوتات البشرية إلى نحو مليار دولار بحلول عام 2035، رغم التحديات التقنية والتنظيمية التي لا تزال تواجه هذا القطاع الناشئ.