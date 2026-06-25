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الذكاء الاصطناعي

تحذير: الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز قدرات الأمن السيبراني قريبا

الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
25 يونيو 2026 19:14

حذّر تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي من أن نماذج الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة فائقة، وقد تتجاوز "في غضون أشهر" القدرات الحالية في مجال الأمن السيبراني.
وبرزت المخاطر المرتبطة بالقرصنة بمساعدة الذكاء الاصطناعي منذ أن أعلنت شركة "أنثروبيك" الأميركية في أبريل الماضي أن اثنين من نماذجها المتطورة يمتلكان قدرات غير مسبوقة لاكتشاف نقاط الضعف في البرامج، ما دفع البيت الأبيض للتدخل ودفعها لتعليق الوصول إليهما.
من جهتها، حضّت الوكالات الأمنية في كل من: المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا الحكومات والشركات على التحرك بسرعة للاستعداد لتطور الذكاء الاصطناعي.
وقالت دول تحالف "العيون الخمس"، في بيان مشترك، إن "وتيرة التطورات في الذكاء الاصطناعي المتقدم تجعل الافتراضات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية عرضة للتقادم في غضون أشهر بدلا من سنوات".
وأضافت أن الذكاء الاصطناعي "يُقلّص الحواجز أمام الجهات الخبيثة، ويزيد من سرعة الهجمات وتعقيدها".
وتابعت "لا بد أن تظهر ثغرات، غير أن الاستعداد يتيح السيطرة عليها بسرعة والحيلولة دون تفاقمها لتتحول إلى أزمات تشغيلية ومالية كبرى".
وأوصى التحالف المؤسسات خصوصا بدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأمنية، وتحديث الأنظمة القديمة، وتقييد الوصول إلى الأنظمة الحيوية. 

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المصدر: آ ف ب
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