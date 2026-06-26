الذكاء الاصطناعي يرصد مخاطر الانهيارات الأرضية قبل وقوعها

كشفت دراسة جديدة أن الذكاء الاصطناعي قادر على رصد الانهيارات الأرضية والتغيرات الجيولوجية الأخرى التي تُهدد أبراج نقل الكهرباء، مما قد يُمكّن المشغّلين من التدخل قبل تعطل البنية التحتية، وذلك وفقاً لبحث نُشر في المجلة الدولية لتحويل الطاقة "IJPEC".



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مقارنة الصور

ركّز الباحثون على تقنية "اكتشاف التغيير"، وهي أسلوب للاستشعار عن بُعد يقارن صور الموقع الواحد في أوقات مختلفة لرصد أي تغيرات في المشهد الطبيعي.

ورغم أن هذه الأنظمة تُستخدم على نطاق واسع في الرصد البيئي وتقييم الكوارث، إلا أنها لم تكن فعّالة تاريخياً في التعامل مع الانزلاقات الأرضية نظراً لمحدودية البيانات المتعلقة بهذه الكوارث.



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كيف يعمل النموذج؟

يُحلل النموذج الجديد صور الأقمار الاصطناعية أو الطائرات المسيّرة الملتقطة قبل الكارثة وبعدها، وذلك عبر بنية شبكية مزدوجة، حيث يقوم نظامان للذكاء الاصطناعي مرتبطان بمعالجة الصور ومقارنتها من فترات زمنية مختلفة.

كما يستخدم نموذجاً بصرياً أساسياً، وهو نظام ذكاء اصطناعي ضخم مُدرّب مسبقاً على صور الاستشعار عن بُعد، لتوفير معلومات أشمل حول التضاريس وخصائص المناظر الطبيعية.



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وحدة ذكية

يتمثل أحد المكونات الرئيسية لهذا النهج في وحدة ذكية تُتيح للذكاء الاصطناعي التركيز على المعلومات ذات الصلة، إذ تستبعد الاختلافات غير الجوهرية كالتغيرات الموسمية في الغطاء النباتي أو تباين ظروف الإضاءة، مع إبراز التغيرات الهيكلية المرتبطة بالمخاطر.

وأظهرت الاختبارات التي أُجريت على مجموعة بيانات حقيقية للكوارث أن النظام تفوّق في أدائه على العديد من الطرق الحديثة للكشف عن التغييرات.



أمجد الأمين (أبوظبي)