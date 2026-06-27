«أوبن أيه آي» تؤجل الإطلاق الكامل لنماذج «GPT-5.6» بطلب من الحكومة الأميركية

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» المطورة لـ «تشات جي بي تي»، أنها ستؤجل الإطلاق العام الكامل لأحدث سلسلة من نماذج الذكاء الاصطناعي «GPT-5.6»، استجابةً لطلب من الحكومة الأميركية، على أن يقتصر الوصول إليها في المرحلة الأولى على عدد محدود من الشركاء الموثوقين.

وأوضحت الشركة، في تدوينة نشرتها بالتزامن مع الإعلان، أنها بدأت «معاينة محدودة» لسلسلة «GPT-5.6» التي تضم ثلاثة نماذج هي «Sol» و«Terra» و«Luna».

وقالت الشركة إنها استعرضت خطط الإطلاق وقدرات النماذج مع الحكومة الأميركية قبل الإعلان عنها، مضيفة أنها بدأت، بناءً على طلب الحكومة، إتاحة النماذج لمجموعة صغيرة من الشركاء الموثوقين الذين أُبلغت الحكومة بمشاركتهم، قبل طرحها على نطاق أوسع.

وأكدت «أوبن إيه آي» أنها تعتزم إتاحة النماذج لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن التقييد الحالي يعد إجراءً مؤقتًا يجري بالتوازي مع العمل مع السلطات الأميركية على وضع آلية دائمة لمراجعة النماذج المتقدمة من الناحية الأمنية.

وشددت الشركة على أنها لا ترى أن منح الحكومة وصولًا مسبقًا إلى النماذج ينبغي أن يصبح إجراءً دائمًا، معتبرة أن مثل هذه الآلية قد تحرم المستخدمين والمطورين والشركات وخبراء الأمن السيبراني حول العالم من الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي القرار في ظل تشديد الإدارة الأميركية إجراءاتها المتعلقة بالنماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي، مع تزايد المخاوف المرتبطة بالأمن السيبراني وإمكانية إساءة استخدام هذه التقنيات في هجمات إلكترونية أو تطبيقات عسكرية، وهو ما دفع الحكومة إلى طلب مراجعة بعض النماذج قبل طرحها للعامة.

-خلا-