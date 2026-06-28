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الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يساعد في تحديد الأورام الخبيثة في سطح العين

الذكاء الاصطناعي وأمراض العيون
29 يونيو 2026 00:08

يُوفر دمج التصوير باستخدام الهواتف الذكية مع التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي استراتيجية بسيطة وفعّالة للكشف عن الأورام الخبيثة النادرة في العين.
جاء ذلك في دراسة نُشرت إلكترونيًا في مجلة JAMA Ophthalmology.
قام الدكتور رويشين وانغ من جامعة صن يات صن في الصين، وزملاؤه بتطوير نظام ذكاء اصطناعي قائم على الهواتف الذكية، مدعوم بالوسائط المتعددة، للفحص الذاتي الاستباقي للأورام الخبيثة في سطح العين، والتحقق من صحته.
دُرب نموذج للتعلم العميق وتم التحقق من صحته باستخدام صور مجهر القرنية من مراكز متعددة على مدى 12 عامًا. تم تحسين النظام للتصوير باستخدام الهواتف الذكية، ثم تم نشره من خلال تطبيق جوال. تم التقاط صور للآفات المشتبه بها باستخدام تطبيق CaptureTumor الموحد للهواتف الذكية، والذي يتضمن تعليمات تصوير موجهة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. يوفر التطبيق تصنيفًا فوريًا ثنائيًا (حميد مقابل خبيث) ومتعدد الفئات للمخاطر. تم فرز الحالات عالية الخطورة لإحالتها سريريًا بشكل عاجل.
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تم الوصول إلى 256,053 شخصًا عبر حملات التوعية متعددة الوسائط، وأكمل 614 منهم الفحص الذاتي المنزلي باستخدام التطبيق. ووجد الباحثون أن تطبيق CaptureTumor، المُعتمد على الهواتف الذكية، حقق  أداء يُضاهي أداء النموذج القائم على مجهر القرنية. تم تأكيد 20 حالة ورم خبيث نسيجيًا خلال الفحص في الواقع العملي، حيث تم تشخيص 19 حالة جديدة (95%)؛ ولم تتطلب أي حالة استئصال العين.
وكتب الباحثون "يُقدم نموذج الصحة المتنقلة هذا استراتيجية قابلة للتطوير، ومتاحة، وبأسعار معقولة للكشف المبكر عن الأمراض النادرة التي تُهدد البصر والحياة".
مصطفى أوفى (أبوظبي)

الذكاء الاصطناعي
العيون
أمراض العيون
الأورام الخبيثة
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