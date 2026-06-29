الذكاء الاصطناعي يحول مشاهدة التنس في ويمبلدون إلى تجربة تفاعلية

أعلن نادي عموم إنجلترا للتنس (AELTC) عن إضافة ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى المنصات الرقمية لبطولة ويمبلدون إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، وذلك من خلال شراكته المستمرة مع شركة IBM.

وستكون هذه التحديثات متاحة عبر تطبيق البطولة وموقعها الإلكتروني وكذلك عبر أداة IBM Slamtracker، تزامناً مع انطلاق مباريات الجولة الأولى اليوم الاثنين، وتشمل: نسخة مطوّرة من مساعد "دردشة المباريات" (Match Chat)، وميزة جديدة تُعرف باسم "اللحظات الحاسمة" (Key Moments).

وكشفت إحصاءات، خلال ندوة إعلامية لـIBM، أن نحو 730 مليون شخص تفاعلوا مع بطولة ويمبلدون في العام الماضي، مما ولّد 18 مليار تفاعل عبر القنوات الرقمية.



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أدوات ذكية

تُتيح ميزة "Match Chat" للمشجعين طرح أسئلة حول المباريات والحصول على إجابات مستندة إلى بيانات مباشرة وتحليلات، مع إمكانية تضمين بعض الردود صوراً ومقاطع فيديو، مما يُغني المشجع عن البحث في الإحصاءات أو التنقل بين شاشات متعددة خلال المباراة.

وتستخدم الميزة نماذج ذكاء اصطناعي مُدرَّبة على الأسلوب التحريري لبطولة ويمبلدون ومصطلحات التنس.

أما ميزة "اللحظات المفصلية" الجديدة، فتُحدد النقاط ومراحل اللعب المؤثرة في مسار المباراة وتشرح التحولات في مجريات اللقاء باستخدام تحليل مُولَّد بالذكاء الاصطناعي.

وتستند إلى أداة "Likelihood to Win" الموجودة أصلاً في ويمبلدون، والتي تحسب احتمال فوز كل لاعب طوال المباراة بناءً على الإحصاءات وآراء الخبراء وزخم اللعب.



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إعادة بناء رقمي

تأتي هذه التحديثات في سياق تحديث شامل لتطبيق ويمبلدون وموقعه الإلكتروني، شمل نقل أرشيف محتوى البطولة الذي يضم أكثر من 15,000 ملف رقمي من مقالات ومقاطع فيديو وصور إلى بنية جديدة.

واستخدمت الشركة أداة "IBM Bob" لبناء خريطة تُحدد العلاقات بين محتويات الأرشيف ودعم سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وقالت IBM إن العمل، الذي كان يستلزم تقليدياً أربعة إلى خمسة متخصصين يعملون لأشهر، أنجزه مهندس واحد في أربعة أسابيع، فيما استُخرجت الملفات الرقمية في 47 دقيقة فقط.

كما أسهمت الأداة في إنجاز ما وُصف بأنه عشر سنوات من عمل التطوير في تسعة أشهر قبيل بطولة 2026.



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الحوكمة والمشاركة والتاريخ

أشارت التقارير إلى أن IBM وويمبلدون يعتمدان ضوابط حوكمة لميزات الذكاء الاصطناعي، تشمل عمليات يقودها البشر والشفافية في القرارات ودرجات الثقة وفحوصات تهدف إلى الحد من المخرجات غير الدقيقة أثناء الاستخدام المباشر.

وأعلن نادي عموم إنجلترا للتنس عن ارتفاع بنسبة 16% في معدلات التفاعل عبر جميع المنصات عام 2025، وزيادة 39% في عدد المسجلين في خدمة "myWIMBLEDON" خلال العام الماضي.

وتمتد شراكة IBM مع النادي لأكثر من 35 عاماً، شملت إطلاق موقع ويمبلدون الإلكتروني عام 1995 وتطبيق الهاتف المحمول عام 2009 وأول دمج لحلول متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عام 2017.



أمجد الأمين (أبوظبي)