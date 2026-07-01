"آبل" تسرع إطلاق تحديثاتها الأمنية لمواجهة تهديدات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "آبل"، تسريع إطلاق تحديثاتها الأمنية وإتاحتها للمستخدمين في وقت مبكر، بدلاً من انتظار دمجها في الإصدار الكامل المرتقب لنظام التشغيل (iOS 26.6).

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية، استجابة للمخاوف الأمنية المتزايدة المرتبطة بقدرة الذكاء الاصطناعي على تسريع تطوير أدوات الاختراق الخبيثة، وتقليص الوقت الذي يحتاجه المهاجمون لاستغلال الثغرات.

ويمثل القرار تحولاً ملحوظاً في النهج التقليدي لشركة "آبل"، والذي كان يعتمد سابقاً على إطلاق الإصلاحات الأمنية بالتزامن مع الانتقال للإصدارات الرئيسية الجديدة بعد إخضاعها لاختبارات المطورين.

وأوضحت الشركة أنه رغم عدم وجود أدلة على استغلال الثغرات التي جرت معالجتها حديثاً، فإن الواقع الجديد يفرض حتمية تقليص الفترة الزمنية الفاصلة بين الإعلان عن التحديثات الأمنية ووصولها الفعلي إلى هواتف المستخدمين.