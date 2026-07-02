"سوني" توقف بيع أقراص ألعاب "بلايستيشن" نهائياً

أعلنت شركة سوني أنها ستتوقف عن إصدار الألعاب الجديدة لأجهزة "بلاي ستيشن" على أقراص مادية اعتباراً من عام 2028، في إطار تسريع تحولها نحو التوزيع الرقمي.

وذكرت الشركة، ان جميع ألعاب "بلاي ستيشن" الجديدة ستتوفر اعتباراً من عام 2028 بصيغة رقمية فقط، وأرجعت القرار إلى تزايد إقبال المستهلكين على الشراء الرقمي، مشيرة إلى أن نحو 80% من ألعاب جهاز "بلاي ستيشن 5" تشترى حالياً رقمياً.

كما أعلنت "سوني" أنها ستغلق متاجر تحميل الألعاب الخاصة بجهازي "بلاي ستيشن 3" و"بلاي ستيشن فيتا" بحلول منتصف العام المقبل، ما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا بعد ذلك من شراء ألعاب رقمية لهذين الجهازين.