الذكاء الاصطناعي يسهم في إنقاذ مرضى السرطانات النادرة

أثبت باحثون من مركز أم دي أندرسون للسرطان التابع لجامعة تكساس أن تحليل خزعات الأورام بالذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بمدى استجابة المرضى المصابين بسرطانات نادرة للعلاج المناعي.

وقاد الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Journal for ImmunoTherapy of Cancer"، الدكتور أونغ نينغ، أستاذ العلاجات السرطانية التجريبية، الذي قال: "يمتلك تحليل الأمراض القائم على الذكاء الاصطناعي إمكانات واعدة لتزويد الأطباء بمعلومات قيّمة حول الورم وبيئته المحيطة، مما يُساعد على توجيه قرارات العلاج للمرضى الذين يتلقون العلاج المناعي".



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سرعة الإنجاز

حددت أبحاث سابقة للدكتور نينغ عاملين رئيسيين يمكنهما الإشارة إلى مدى استجابة المرضى للعلاج المناعي: عدد الخلايا المناعية الموجودة داخل الورم قبل العلاج، والتغيّرات التي تطرأ على توغل الخلايا المناعية داخل الورم أثناء العلاج.

وتقليدياً، يستلزم عدّ هذه الخلايا يدوياً على شرائح الفحص جهداً ضخماً، لا سيما عند التعامل مع أعداد كبيرة من الشرائح والمرضى. لكن الدراسة الحالية أثبتت قدرة الذكاء الاصطناعي على إنجاز العملية بسرعة وتتبع التغيرات عبر خزعات متعددة من المرضى أنفسهم، ومما يُميز هذا الأسلوب أنه يعتمد على شرائح الفحص الاعتيادية التي تُجمع بشكل روتيني.



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نتائج واعدة

تبيّن أن ارتفاع دخول الخلايا المناعية إلى الورم وانخفاض حجم الورم كل منهما علامة تنبؤية بمفردها، غير أن دمج الإشارتين معاً يُعزز دقة التنبؤ بشكل ملحوظ. إذ يعكس هذا النمط وجود استجابة مناعية نشطة وتراجعاً في الورم في آن واحد.

وكشفت النتائج أن المرضى الذين أظهروا مؤشرات إيجابية كانت لديهم نسبة أقل بـ 64% من خطر تفاقم المرض أو الوفاة، وعاشوا أطول بنحو أربعة أضعاف في المتوسط (42 شهراً مقابل 10 أشهر) مقارنةً بالمرضى الذين لم تظهر لديهم هذه المؤشرات.



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خطوات مقبلة

رغم هذه النتائج الواعدة، يؤكد الفريق البحثي ضرورة التحقق منها على مجموعات أكبر من المرضى قبل أن يصبح هذا النهج جاهزاً لتوجيه القرارات العلاجية في العيادات السريرية، بحسب تقرير نشره مركز أم دي أندرسون على موقعه الإلكتروني.

وختم الدكتور نينغ بالقول: "على الرغم من أن هذا الأسلوب القائم على الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مزيد من التحقق، فإنه يُمثل خطوةً هامة للأمام، إذ يُثبت إمكانية استخلاص رؤى ذات قيمة من عينات الفحص الاعتيادية لمجموعة متنوعة من السرطانات النادرة".



أمجد الأمين (أبوظبي)