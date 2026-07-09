ميتا تستثمر 9.1 مليار دولار لبناء أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في كندا

أعلنت شركة "ميتا" المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام، اعتزامها استثمار أكثر من 9.1 مليار دولار لبناء أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي لها في كندا، والذي سيكون الأكبر للشركة خارج الولايات المتحدة.

وسيُقام المركز في ألبرتا، وسيعتمد على محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الولاية لاستقطاب استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

وأكدت الشركة أن المركز سيستخدم نظام تبريد مغلق الدائرة لا يعتمد على سحب المياه من المصادر المحيطة، كما ستستثمر 42 مليون دولار في تطوير البنية التحتية المحلية، بما يشمل الطرق وشبكات المياه.