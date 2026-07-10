الذكاء الاصطناعي يكشف مؤشرات جديدة للنجاة من فيروس إيبولا

قاد باحثون من جامعة ليفربول البريطانية دراستين جديدتين تعتمدان على الذكاء الاصطناعي حول مرض فيروس إيبولا "EVD"، والعوامل التي تؤثر في النتائج الصحية للمرضى وتساعد في التنبؤ بها، بحسب تقرير نشرته الجامعة على موقعها الإلكتروني.

وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً تفشياً خطيراً للفيروس، وتشمل أعراضه الحمى والقيء والإسهال والجفاف الحاد والنزيف.

وخلال حالات التفشي، يعتمد العاملون الصحيون حالياً على "الحمل الفيروسي"، أي كمية الفيروس الموجودة في الجسم، للتنبؤ بالمرضى الأكثر عرضة لخطر المرض الشديد أو الوفاة.

ومع ذلك، فإن الحمل الفيروسي وحده لا يفسر بشكل موثوق سبب نجاة بعض المرضى الذين يحملون مستويات مماثلة من الفيروس، بينما لا ينجو آخرون.



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أدلة مهمة

قدّمت الدراستان، بقيادة البروفيسور جوليان هيسكوكس، أدلة جزيئية مهمة يمكن أن تحسّن عملية تصنيف المرضى، وتعزّز فهم كيفية تأثير عمر وجنس المريض على شدة الإصابة.

واعتمدت كلتا الدراستين، اللتين نُشرتا في مجلة "The Journal of Infectious Diseases"، على عينات دم أُخذت من مرضى أُدخلوا المستشفيات خلال تفشي المرض في غرب أفريقيا في الفترة ما بين عامي 2013 و2016، حيث عمل مختبر البروفيسور هيسكوكس الميداني في تلك المنطقة ضمن إطار "المختبر الأوروبي المتنقل".



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الدراسة الأولى

استخدم الباحثون في الدراسة الأولى تقنيات الذكاء الاصطناعي لفحص التغيرات في استجابة الجهاز المناعي لدى المريض المرتبطة بالنجاة. وحددوا مؤشرات حيوية عدة أظهرت اختلافاً جوهرياً بين الناجين والحالات التي انتهت بالوفاة.

وعند دمج هذه المؤشرات المناعية لدى المريض مع الحمل الفيروسي، ازدادت دقة التنبؤ بالنتيجة السريرية بشكل كبير.

وبيّنت هذه النتائج إمكانية تطوير أدوات تشخيصية إضافية لدعم اتخاذ القرارات السريرية في حالات التفشي المستقبلية.



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الدراسة الثانية

استكشفت الدراسة الثانية كيفية تأثير سن وجنس المرضى على استجابة الجهاز المناعي لديهم.

وأظهر الأشخاص الذين تعافوا من العدوى ميلاً نحو استجابة مناعية أقل حدة وأكثر تحكماً، وإن اختلفت الطرق المحددة التي تعاملت بها أجسادهم.

وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الجينات المرتبطة بتمايز الخلايا الليمفاوية انخفضت مع تقدم العمر في الحالات المميتة، بينما ازدادت مع تقدم العمر لدى الناجين.

وتشير هذه الاختلافات إلى ضرورة مراعاة أعمار وجنس المصابين عند تطوير علاجات مستقبلية.



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تفسير أفضل

أكد هيسكوكس أن هذه الدراسات "تساعد في تفسير سبب تأثر الأشخاص بفيروس إيبولا بشكل مختلف للغاية، وتُبرز أهمية فهم استجابة جسم المريض، لا الفيروس نفسه فقط. ستدعم نتائجنا تحسين الإدارة السريرية، وتوجيه تطوير أدوات تشخيصية وعلاجات أكثر فعالية".

وقال الدكتور ستيفن كوزلوفسكي، من إدارة الغذاء والدواء الأميركية: "تفخر الإدارة بدعم الأبحاث المبتكرة التي تعزز فهمنا للأمراض المعدية عالية الخطورة كإيبولا. يُعد التعاون العالمي أساسياً لتمكيننا من فهم أفضل لمرض فيروس إيبولا".



أمجد الأمين (أبوظبي)