أوبن إيه.آي تطلق "تشات جي.بي.تي وورك"

كشفت شركة (أوبن إيه.آي)، الخميس، عن إضافة أداة "تشات ⁠جي.بي.تي وورك" إلى روبوت الدردشة الشهير الخاص بها والمصممة لتنفيذ مهام ​عبر مختلف التطبيقات والملفات، في خطوة تمثل أحدث مساعي الشركة نحو اعتماد نظام التشغيل الآلي في بيئة العمل.

وقالت الشركة إن "تشات ⁠جي.بي.تي وورك" (ChatGPT Work)، المدعوم بتقنية (جي.بي.تي-5.6)، قادر على جمع مضمون من ​التطبيقات والملفات ومسارات العمل لإنشاء مستندات وجداول بيانات ​وعروض ‌تقديمية وتقارير ومواقع إلكترونية.

وقبل إطلاق "تشات ⁠جي.بي.تي وورك"، تضمنت عروض أوبن إيه.آي لوكلاء الذكاء الصناعي الأداتين (أوبريتور) والبحث العميق، اللتين دمجتهما الشركة لاحقا في (تشات جي.بي.تي ​إيجنت) للمستخدمين الأفراد، بالإضافة إلى (وورك سبيس) لتحويل سير العمل في المؤسسات إلى النظام الآلي.

يأتي إطلاق "تشات ⁠جي.بي.تي وورك" بعدما كثفت شركة "آنثروبيك"، المنافسة لـ"أوبن إيه.آي"، جهودها قبل أشهر من خلال أداة "كلود كوورك" (Claude Cowork) القادرة على تخطيط ‌مهام متعددة الخطوات وتنفيذها على ​نحو مستقل. وأطلقت "أنثروبيك"، في وقت سابق من هذا العام، إضافات لبرنامجها (كلود كوورك) لاعتماد النظام الآلي في تنفيذ المهام في مجالات القانون والمبيعات والتسويق وتحليل ​البيانات.

وأعلنت "أوبن إيه.آي"، التي تستعد لطرح ​سهمها للاكتتاب العام، أيضا عن تطبيق (تشات جي.بي.تي) جديد لأجهزة سطح المكتب (ديسك توب) وخاصية استضافة المواقع الإلكترونية لتمكين المستخدمين من إنشاء مواقع إلكترونية ومشاركتها مباشرة عبر (وورك).

وستطلق أوبن إيه.آي (تشات جي.بي.تي وورك) الخميس على الإنترنت والهواتف المحمولة، وستوسع ​نطاق عمله خلال الأيام القليلة المقبلة.