الجمعة 10 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

أوبن إيه.آي تطلق "تشات جي.بي.تي وورك"

شعار شركة "أوبن إيه.آي" وروبوتها للدردشة "تشات جي.بي.تي"
10 يوليو 2026 00:24

كشفت شركة (أوبن إيه.آي)، الخميس، عن إضافة أداة "تشات ⁠جي.بي.تي وورك" إلى روبوت الدردشة الشهير الخاص بها والمصممة لتنفيذ مهام ​عبر مختلف التطبيقات والملفات، في خطوة تمثل أحدث مساعي الشركة نحو اعتماد نظام التشغيل الآلي في بيئة العمل.
وقالت الشركة إن "تشات ⁠جي.بي.تي وورك" (ChatGPT Work)، المدعوم بتقنية (جي.بي.تي-5.6)، قادر على جمع مضمون من ​التطبيقات والملفات ومسارات العمل لإنشاء مستندات وجداول بيانات ​وعروض ‌تقديمية وتقارير ومواقع إلكترونية.
وقبل إطلاق "تشات ⁠جي.بي.تي وورك"، تضمنت عروض أوبن إيه.آي لوكلاء الذكاء الصناعي الأداتين (أوبريتور) والبحث العميق، اللتين دمجتهما الشركة لاحقا في (تشات جي.بي.تي ​إيجنت) للمستخدمين الأفراد، بالإضافة إلى (وورك سبيس) لتحويل سير العمل في المؤسسات إلى النظام الآلي.
يأتي إطلاق "تشات ⁠جي.بي.تي وورك" بعدما كثفت شركة "آنثروبيك"، المنافسة لـ"أوبن إيه.آي"، جهودها قبل أشهر من خلال أداة "كلود كوورك" (Claude Cowork) القادرة على تخطيط ‌مهام متعددة الخطوات وتنفيذها على ​نحو مستقل. وأطلقت "أنثروبيك"، في وقت سابق من هذا العام، إضافات لبرنامجها (كلود كوورك) لاعتماد النظام الآلي في تنفيذ المهام في مجالات القانون والمبيعات والتسويق وتحليل ​البيانات. 
وأعلنت "أوبن إيه.آي"، التي تستعد لطرح ​سهمها للاكتتاب العام، أيضا عن تطبيق (تشات جي.بي.تي) جديد لأجهزة سطح المكتب (ديسك توب) وخاصية استضافة المواقع الإلكترونية لتمكين المستخدمين من إنشاء مواقع إلكترونية ومشاركتها مباشرة عبر (وورك).
وستطلق أوبن إيه.آي (تشات جي.بي.تي وورك) الخميس على الإنترنت والهواتف المحمولة، وستوسع ​نطاق عمله خلال الأيام القليلة المقبلة.

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يسرّع تصميم التجارب السريرية
الذكاء الاصطناعي يساعد المؤرخين على "التحدث" مع الحضارات القديمة
المصدر: رويترز
الذكاء الاصطناعي
أوبن أيه آي
تشات جي بي تي
آخر الأخبار
نازحون يرممون منزلهم في لبنان بعد العودة إلى قريتهم
الأخبار العالمية
أميركا ستشرف على انسحاب إسرائيل من "مناطق تجريبية" في لبنان
10 يوليو 2026
قوات أمن تحرس مسرح انفجار في دمشق
الأخبار العالمية
سوريا تعتقل خلية نفّذت تفجيرات دمشق الأخيرة
10 يوليو 2026
شعار شركة "أوبن إيه.آي" وروبوتها للدردشة "تشات جي.بي.تي"
الذكاء الاصطناعي
أوبن إيه.آي تطلق "تشات جي.بي.تي وورك"
10 يوليو 2026
الذكاء الاصطناعي يسرّع تصميم التجارب السريرية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يسرّع تصميم التجارب السريرية
اليوم 23:36
رئيس البرلمان العربي: توحيد الصوت البرلماني الدولي ضرورة عاجلة لمواجهة التصعيد في فلسطين
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يدين الهجمات الإيرانية على الأردن
اليوم 22:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©