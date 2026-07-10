الذكاء الاصطناعي يقلل فحوصات سرطان الرحم الجراحية

تأمل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن يقلل اختبار الدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من فحوصات سرطان الرحم الجراحية.

تستعد عدة مستشفيات تابعة للهيئة لاستخدام اختبار دم مدعوم بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقييم حالة النساء اللاتي يتم تحويلهن للاشتباه بإصابتهن بسرطان الرحم قبل إجراء الفحوصات الجراحية. وتشخص إصابة حوالي 10 آلاف امرأة بسرطان الرحم سنويًا في بريطانيا، ويتوفى حوالي 2,700 منهن بسبب هذا المرض.

كيف يعمل اختبار PinPoint؟

يستخدم الاختبار تقنية التعلم الآلي لتقييم خطر الإصابة بالسرطان من خلال مؤشرات الدم. ويصنف المرضى إلى فئات منخفضة، أو مرتفعة، أو عالية الخطورة بناءً على تحليل حوالي 30 مؤشرًا.

وأوضحت الشركة المطورة لاختبار PinPoint أن تكلفة الاختبار تبلغ حوالي 30 جنيهًا إسترلينيًا، ويمنح الأطباء درجة خطر لاستخدامها ضمن مسارات الإحالة الحالية لمرضى السرطان. ويمكن أن تساعد هذه الدرجة في تحديد ما إذا كان ينبغي مراقبة المريضة، أو تحويلها لمزيد من الفحوصات، أو إعطائها الأولوية لتقييم أسرع.

يُطرح الاختبار بعد تجربة شملت 16,481 مريضة أُحِلن عبر مسارات التشخيص العاجلة للاشتباه في الإصابة بالسرطان في جميع أنحاء مقاطعة يوركشاير.

ووفقًا لنتائج التجربة المنشورة، تبيّن أن واحدة من كل عشر نساء أُحِلن مصابة بالسرطان. وحدد الاختبار بدقة 99.1% من حالات السرطان على أنها مرتفعة الخطورة، وحقق قيمة تنبؤية سلبية بلغت 99.8% للنساء في المجموعة الأقل خطورة.

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وتعتزم مؤسسات صحية في إنجلترا استخدام الاختبار للكشف عن أنواع أخرى من السرطانات.

ويقول البروفيسور شون دافي، كبير المسؤولين الطبيين في شركة PinPoint Data Science إن قيمة الاختبار تكمن في استبعاد النساء ذوات المخاطر المنخفضة جدًا.

وأكدت الدكتورة جاسينتا والش إن المريضات قد يحتجن إلى ست زيارات للطبيب العام قبل استبعاد الإصابة بالسرطان. وأضافت أن الاختبار قد يُقصر هذه العملية ويُتيح المجال لمريضات أخريات.

تشمل التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، نظام MEMORI وهو أداة فرز تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى أدوات تصوير الصدر بالأشعة السينية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد مسارات تشخيص سرطان الرئة المشتبه به.

كما أعلنت الهيئة أن أداة فرز المرضى، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تطبيقها، ستصل إلى أكثر من 200 ألف مريض خلال 12 شهرًا، على أن تُتاح لجميع مستخدمي التطبيق بحلول أبريل 2028.

كما خصصت الحكومة البريطانية 20 مليون جنيه إسترليني لتطبيق أدوات الأشعة السينية للصدر المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2029. هذه الأدوات متاحة بالفعل في حوالي نصف مؤسسات الهيئة في إنجلترا.

وصفت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة اختبار PinPoint بأنه واعد، لكنها قالت إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم فوائده للمرضى ولخدمة الصحة الوطنية.

مصطفى أوفى (أبوظبي)