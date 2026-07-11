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الذكاء الاصطناعي

"ميتا" توقف أداة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

«ميتا»
11 يوليو 2026 09:49

قالت شركة ميتا إنها ستوقف أداة ذكاء اصطناعي أطلقتها قبل أيام قليلة، والتي كانت تتيح للمستخدمين إنشاء صور باستخدام حسابات ​إنستجرام المفتوحة، وذلك بعد أن واجهت انتقادات واسعة النطاق بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.
وقالت ⁠ميتا في بيان "كان هدفنا توفير أداة إبداعية مفيدة ومنح الناس ​القدرة على التحكم في إمكانية الرجوع إلى المحتوى ​المفتوح لديهم ‌بهذه الطريقة".
وأضافت "تلقينا تعليقات تفيد بأن ⁠هذه الأداة ​لم تحقق الهدف المرجو، لذا لم تعد متاحة".
وكانت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، قد أطلقت يوم الثلاثاء "ميوز إيمدج"، وهو أول نموذج لتوليد الصور من مختبرات ميتا سوبر إنتليجنس. ‌ويمكن لهذه الأداة، المدمجة في روبوت الدردشة (ميتا إيه.آي)، ‌استخدام الصور كمدخلات وتتيح للمستخدمين تعديل الصور التي تم إنشاؤها مباشرة من خلال الرسم. وسرعان ما واجهت الأداة ردود فعل ​سلبية بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية ولأنها كانت مفعلة تلقائيا للمستخدمين.

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