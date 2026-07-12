إطلاق مساعد ذكاء اصطناعي لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد

أعلنت الجمعية الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي (AGA)، إطلاق "نايجل" (Nigel)، وهو مساعد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم خصيصًا لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد.

طُور "نايجل" بالاستناد إلى الإرشادات السريرية الموثوقة للجمعية، وبالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا التخصص.

يوفر "نايجل" للأطباء إجابات سريعة وموثقة علميًا، مصممة خصيصًا لتناسب تعقيدات علاج أمراض الجهاز الهضمي.

يقول روس أرجال، عضو مجلس إدارة الجمعية الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي "بصفتي طبيبًا متخصصًا في أمراض الجهاز الهضمي، أحتاج إلى إجابات موثوقة في مكان تقديم الرعاية. يقدم نايجل بالضبط ما أبحث عنه: إجابات دقيقة تستند إلى المبادئ التوجيهية في ثوانٍ، مما يمنحني ثقة أكبر في قراراتي السريرية، ويغنيني عن التساؤل عن مصدر المعلومات".

يُعدّ نايجل زميلًا رقميًا موثوقًا به من خلال:

- تقديم إجابات موجزة ومبنية على الأدلة، مستندة إلى المبادئ التوجيهية السريرية للجمعية الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي وتحديثات الممارسات السريرية.

- تفسير وتلخيص توصيات المبادئ التوجيهية السريرية للجمعية الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي، والمبنية على نظام تقييم التوصيات وتطويرها وتقييمها.

- توفير أدلة داعمة وأبحاث ذات صلة لدعم القرارات السريرية.

- مساعدة الأطباء على التحقق من صحة قرارات التشخيص والعلاج.

- تقديم الإجابات في غضون ثوانٍ أثناء رعاية المرضى.

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على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي العامة المدربة على بيانات الإنترنت العامة، بُني "نايجل" على المبادئ التوجيهية السريرية للجمعية الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي، والتي خضعت لمراجعة الأقران، وتمت مراجعتها من قبل لجنة من خبراء الجهاز الهضمي والكبد لضمان الدقة السريرية. توفر المنصة إرشادات سريرية شفافة ومستندة إلى المبادئ التوجيهية، مع الإشارة إلى قوة الأدلة المتاحة ومجالات عدم اليقين.

وقالت الدكتورة آلي تي. شتراوس، الأستاذة المساعدة في الطب بجامعة جونز هوبكنز "عندما تُثار تساؤلات سريرية، يحتاج الأطباء إلى إجابات موثوقة. يجمع برنامج نايجل بين إرشادات الجمعية الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي القائمة على الأدلة وخبرة كبار أخصائيي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ليُقدم دعمًا سريريًا سريعًا وموثوقًا في مكان تقديم الرعاية"، مضيفة "هدفنا هو مساعدة الأطباء على تقليل الوقت المُستغرق في البحث عن المعلومات وتكريس المزيد من الوقت لرعاية المرضى".

بالإضافة إلى دعم عملية اتخاذ القرارات السريرية، يُمكن لبرنامج "نايجل" أن يُساعد في تخفيف العبء المعرفي على الأطباء من خلال تمكينهم من:

- الوصول السريع إلى أحدث الأدلة العلمية في مكان تقديم الرعاية.

- تقليل الوقت المُستغرق في البحث في الأدبيات الطبية.

- مواكبة التطورات في الإرشادات السريرية.

- تركيز المزيد من الاهتمام على رعاية المرضى مع المُساعدة في الحد من الإرهاق.

تُحدَّث قاعدة معارف المساعد "نايجل" في الوقت الفعلي مع نشر الجمعية الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي لإرشادات سريرية جديدة، ومع ظهور أدلة جديدة تُغير التوصيات السريرية، مما يضمن للمستخدمين الوصول الدائم إلى أحدث الإرشادات القائمة على الأدلة.

مصطفى أوفى (أبوظبي)