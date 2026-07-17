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الذكاء الاصطناعي

29 دولة توقع اتفاقية بشأن إنشاء منظمة عالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي

29 دولة توقع اتفاقية بشأن إنشاء منظمة عالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي
17 يوليو 2026 09:08

وقعت 29 دولة في مدينة شنغهاي الصينية الخميس، اتفاقية تأسيس المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، لتكون منظمة دولية حكومية مستقلة تتخذ من شنغهاي مقرا رئيسيا لها.

ووفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" تهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون الدولي والحوكمة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تطوير تقنيات آمنة وعادلة ومنظمة تعود بالنفع على البشرية، استنادا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتعاون متعدد الأطراف.

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ويأتي توقيع الاتفاقية قبيل انطلاق المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي تستضيفه شنغهاي خلال الفترة من 17 إلى 20 يوليو الجاري.

المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
شنغهاي
الصين
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