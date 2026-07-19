الذكاء الاصطناعي.. "كيمي كا3" الصيني ينافس "أوبن أيه.آي" و"أنثروبيك"

وصلت الصين إلى مرحلة جديدة في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، بعد أن كشفت شركة مون شوت أيه.آي الناشئة المدعومة من إمبراطورية التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصينية علي بابا هولدنجز، نموذج ذكاء اصطناعي جديد قالت إنه ينافس أفضل نماذج شركتي أوبن أيه.آي وأنثروبيك.

وبحسب الشركة الصينية فإن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد كيمي كا3 الذي يتكون من 2.8 تريليون معامل يعتبر أكبر نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر في العالم حتى الآن. يذكر أن عدد المعاملات يعتبر مؤشراً على قدرة أي نظام ومدى تعقيده. وستتيح الشركة هذا النموذج بالكامل ومجاناً للمطورين في كل دول العالم بنهاية يوليو الحالي.