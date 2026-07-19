شركات صينية تعرض هواتف مزودة بوكلاء ذكاء اصطناعي

عرضت ثلاث شركات صينية ما يُعرف بهواتف معتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي هذا الأسبوع، مُبشّرة بما قد يشهده المستقبل.

ويمكن لهذه الهواتف الذكية القيام بمهمات شتّى بينها طلب طعام أو كتابة رسالة بناء على أمر صوتي. وسيشكل اعتماد الهواتف المزودة بما يسمى "وكلاء الذكاء الاصطناعي"، على نطاق واسع، ثورة.

وكشفت شركة "نوبيا" المُصنّعة للهواتف الذكية عن هاتفها "نافيكس ألترا" المُزوّد بمساعد "دوباو"، وهو أداة دردشة آلية صينية شهيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتُديرها شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك".

وقالت "نوبيا"، ناشرة صورا للهواتف عبر الإنترنت "يبدأ عصر جديد من الهواتف الذكية المزودة بمساعدين افتراضيين".

ونفدت الكمية المحدودة من النموذج الأولي الذي أُطلق عليه اسم "هاتف دوباو" بسرعة في ديسمبر الماضي.

كان النموذج الأولي قادرا على تنفيذ مهام عبر التطبيقات بناء على أوامر صوتية بسيطة بينها طلب طعام ومقارنة أسعار منتجات.

كذلك، عرضت شركة "هونر" Honor، نظام ذكاء اصطناعي لهاتفها "روبوت فون" الذي تتميز كاميرته التفاعلية بذراع آلية صغيرة قابلة للطي.

وتقول الشركة إن جهازها "مُصمم خصيصا ليكون رفيقا" قادرا على فهم الإيماءات البشرية والتفاعل مع الإيقاعات الموسيقية، بالإضافة إلى التقاط صور سيلفي ومقاطع فيديو بشكل ثابت.

وأفادت "هونر" بأنه سيتم دمج نظام ذكاء اصطناعي، يستخدم عدة نماذج، بعضها طُوّر بالتعاون مع شركة "علي بابا"، في الهاتف الروبوتي عند طرحه للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

"لا فائز"

وكشفت شركة "ستب فان" StepFun الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، عن هاتف ذكي جديد مزود بوكيل ذكاء اصطناعي هو "ستبكس نيو" STEPX Neo.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، في مقال عن يين تشي رئيس مجلس إدارة "ستب فان" قوله إن "شراكات استراتيجية" أقيمت مع منصات صينية كبرى عديدة بينها "علي باي" وشركة "ديدي" العملاقة لخدمات النقل.

وأضاف المقال "بفضل هذه الخدمات، يُمكن للهاتف الذكي توفير دعم متكامل لحجوزات السفر، والمشتريات اليومية، والخدمات المحلية، وإنتاجية العمل المكتبي، وتحرير الفيديو".

أما خارج الصين، فتعمل شركات تكنولوجيا كبرى مثل غوغل، على تزويد الهواتف الذكية بميزات ذكاء اصطناعي متطورة مثل إمكان حجز مواعيد.

وأطلقت شركة "برين تكنولوجيز" Brain Technologies الأميركية الناشئة هاتفا ذكيا يعمل بتقنية "ناتشرل إيه آي فون" وطُرح للبيع في اليابان في أبريل بالتعاون مع شركة "سوفت بنك" العملاقة للهواتف المحمولة.

وفي عرض قُدِّم في أبريل، أرسل هاتف "برين تكنولوجيز"، الذي يتصل بعددٍ من التطبيقات بينها شبكة التواصل الاجتماعي "لاين" LINE، رسالة إلى جهة اتصال للاعتذار عن تأخير بمجرد أمرٍ صوتي.