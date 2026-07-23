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الذكاء الاصطناعي

"سامسونج" تكشف النقاب عن هاتف أكبر قابل للطي

شخص يجرب هاتف سامسونج جالاكسي Z فولد8 الذكي الجديد بمتجر في سيول
23 يوليو 2026 10:19

 كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن هاتف قابل للطي بحجم جواز ​السفر، ورفعت أسعار طرازين محدثين من الهواتف القابلة للطي، وذلك في وقت تواجه فيه ارتفاع أسعار رقائق ⁠الذاكرة وتتأهب لمنافسة جديدة من شركة أبل ​في هذا القطاع المتخصص والمتنامي.
وشركة التكنولوجيا ​الكورية ‌الجنوبية هي الرائدة في مجال ⁠الهواتف الذكية ​القابلة للطي، لكن هيمنتها ستواجه تحديا من أبل التي يتوقع المحللون أن تطلق هذا العام هاتفا قابلا للطي ‌بشاشة مماثلة في الحجم لجهاز آيباد ميني.
وكشفت ‌سامسونج النقاب عن الطرز الثلاثة القابلة للطي من الهاتف (جالاكسي زي) خلال فعالية ​في لندن، وتعمل النسخ بتقنية الذكاء الاصطناعي (جيميناي) من شركة ألفابت المالكة لجوجل.
وحددت الشركة سعر هاتف (جالاكسي زي فولد8) بحجم جواز السفر عند 1899 دولارا ويتميز بشاشة ‌أكبر مخصصة للمستخدمين ​الذين يمضون وقتا طويلا في مشاهدة مقاطع الفيديو. ورفعت سعر الطراز (جالاكسي زي فولد8 ألترا) الفاخر والطراز (فليب8) ذي التصميم القابل ​للطي 100 دولار ‌عن ⁠السعرين ‌السابقين ليصبحا عند 2099 ‌دولارا و1199 دولارا على الترتيب.
ورجحت شركة (آي.دي.سي) أن تزيد سامسونج حصتها ⁠في سوق الهواتف الذكية العالمية في 2026 ​على الرغم من أن السوق الإجمالية من المتوقع أن تنكمش 14 بالمئة، ويرجع ذلك لأسباب منها نقص رقائق الذاكرة.
وتوقعت آي.دي.سي أيضا نمو شحنات الهواتف ​القابلة للطي 20 بالمئة. 

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المصدر: وكالات
سامسونج للإلكترونيات
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