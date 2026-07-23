لأول مرة.. الذكاء الاصطناعي يحقق علامة كاملة في أبرز مسابقة للرياضيات

حقق الذكاء الاصطناعي لأول مرة العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات، بعدما كان هذا الإنجاز مقتصرا لسنوات على عدد محدود من الموهوبين الشباب.

وقالت شركتا التكنولوجيا الصينيتان "هواوي" و"شياوهونغشو" إن نموذجي الذكاء الاصطناعي التابعين لهما حققا كلاهما العلامة الكاملة (100%) في الإجابة عن أسئلة أولمبياد الرياضيات الدولي (IMO) التي خضع لها المتنافسون البشر هذا الشهر.

كانت "هواوي" و"شياوهونغشو" أول شركتي ذكاء اصطناعي تعلنان نتائجهما، ومن المتوقع أن تحذو شركات أخرى من مختلف أنحاء العالم حذوهما في الأيام المقبلة.

وقالت "شياوهونغشو"، في بيان "نحن سعداء جدا بهذه النتيجة، لأن تحقيق العلامة الكاملة في أولمبياد الرياضيات الدولي يُعدّ تحديا كبيرا".

وأضافت "لم يسبق لأي نموذج لغوي كبير أن حقق العلامة الكاملة وفق آلية التقييم الرسمية للأولمبياد الدولي للرياضيات"، في إشارة إلى التقنية التي تقوم عليها أدوات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة.

في العام 2025، حققت نماذج تابعة لشركات منها "غوغل" و"أوبن ايه آي" للمرة الأولى نتائج بمستوى الميدالية الذهبية، لكنها لم تتمكن من مجاراة قدرات خمسة متسابقين بشريين حصلوا على العلامة الكاملة.

هذه السنة، شارك 666 متسابقا من مختلف الدول في الأولمبياد الدولي للرياضيات الذي أقيم هذه السنة في شنغهاي.

وبحسب النتائج الرسمية، لم يحصل سوى سبعة منهم على العلامة الكاملة.

ويُشترط على المشاركين في الأولمبياد الدولي للرياضيات، الذي يُنظّم في مواقع مختلفة كل عام، ألا تتجاوز أعمارهم 20 عاما.

وأعلنت شركة "هواوي"، الأربعاء، أن برنامجها القائم على الذكاء الاصطناعي "سيليا" أظهر "قدرات شاملة على حل المسائل" في مجالات رياضية عدة.

وأعلنت "شياوهونغشو" المعروفة باسم "ريد نوت" بالانكليزية، أن نموذجها "دوتس نوت 3,0" شارك في الأولمبياد للمرة الأولى هذا العام.

ولم تحصل شركات التكنولوجيا على أسئلة الأولمبياد الدولي للرياضيات إلا بعد أن أنهى المتسابقون البشر الاختبار، كما طُلب منها تقديم إجاباتها خلال مهلة زمنية محددة.

وأكدت "شياوهونغشو" "حظر أي شكل من أشكال التدخل البشري بشكل تام خلال الاختبار"، مشيرة إلى أنّ الإجابات التي وفرتها أدوات الذكاء الاصطناعي أُرسلت إلى منظمي الأولمبياد لتقييمها.

في أولمبياد الرياضيات عام 2024، حققت "غوغل" الميدالية الفضية، إذ حلّت أربعا من أصل ست مسائل في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.

وقال ديدي داس، الشريك في شركة "مينلو فنتشرز" الاستثمارية الأميركية، إنه هو من قدّم أسئلة أولمبياد الرياضيات لهذا العام لأربعة نماذج ذكاء اصطناعي متطورة.

وأضاف عبر موقع "لينكد إن" أن النماذج الأربعة، وهي من شركات "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" من الولايات المتحدة و"أكسيوم ماث" و"مونشوت إيه آي" من الصين، حصلت كلها على 42 نقطة من أصل 42.

وكتب داس "لقد تجاوزت حدود الذكاء الاصطناعي رسميا حدود الرياضيات في أولمبياد الرياضيات الدولي".