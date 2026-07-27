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الذكاء الاصطناعي

شركة تُلغي مئات الوظائف.. وتبرر: "العملاء يفضّلون الذكاء الاصطناعي"

شركة تلغى مئات الوظائف بسبب "تفضيل الذكاء الاصطناعي"
27 يوليو 2026 20:04

أعلنت شركة "سنتريكا"، المالكة لشركة "بريتش غاز" البريطانية، إلغاء 1,300 وظيفة في مراكز الاتصال، مبررةً القرار بتغيّر سلوك العملاء نحو استخدام القنوات الرقمية و"تفضيل الذكاء الاصطناعي".
وكشف كريس أوشيا، الرئيس التنفيذي للشركة، عن خطط لإلغاء 800 وظيفة كجزء من "توظيف مستهدف لأدوات الذكاء الاصطناعي"، إضافة إلى 500 وظيفة أُعلن عن تخفيضها الشهر الماضي.
وأكد أوشيا أن الذكاء الاصطناعي ليس السبب المباشر وراء تخفيض الوظائف، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من عملاء الشركة باتوا يستخدمون القنوات الرقمية أولاً، فيما تراجعت المكالمات الواردة إلى الشركة بنسبة 20%، بحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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استطلاعات الرأي
أشارت استطلاعات عدة إلى أن معظم الناس لا يزالون يفضّلون التحدث مع موظف دعم بشري، إذ وجد تقرير صادر عن "سيرفي مانكي" في فبراير الماضي أن 79% من الأميركيين يفضّلون التعامل مع شخص، مقابل 8% يفضّلون الذكاء الاصطناعي.
وفي استبيان أجرته "يوغوف"، أفاد 66% بتفضيلهم الدعم البشري، فيما قال 46% إن الذكاء الاصطناعي نادراً ما يحل مشكلاتهم أو لا يحلها إطلاقاً، بينما أفاد 2% فقط برغبتهم في التعامل حصرياً مع روبوتات المحادثة.
في المقابل، أشار استطلاع لشركة "إنترکوم" إلى أن 61% من المستهلكين يفضّلون الذكاء الاصطناعي للحصول على ردود سريعة على الأسئلة الروتينية.

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خفض التكاليف
يُقدّر تقرير صناعي صادر هذا العام أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُخفّض متوسط تكلفة التفاعل مع العميل من 4.60 دولار إلى 1.45 دولار، كما يستطيع حل ما بين 76% و92% من الطلبات الأساسية في التجارة الإلكترونية.
وبحسب المعلومات المتاحة، قد يستخدم عملاء "بريتش غاز" الذكاء الاصطناعي في المهام البسيطة كمراجعة فاتورة أو تغيير موعد، فيما تختلف الحال عند نشوء نزاع معقد يتعلق بالفواتير.

أمجد الأمين (أبوظبي)

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