"ميتا" تفعّل ميزة أداء مهام بالذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري

أعلنت شركة (ميتا)، الجمعة، أنها تعمل على طرح مزايا جديدة لخدمة (ميتا إيه.آي) في أسواق محددة، ​بما يتيح لبرنامج الدردشة بالذكاء الاصطناعي إنجاز مهام معينة دون تدخل بشري.

وصممت الشركة نسخة "ميتا إيه.آي" المحدثة، ⁠المدعومة بنموذج (ميوز سبارك 1.1) الجديد التابع للشركة، لفهم ​ظروف المستخدم وتنفيذ المهام دون الحاجة ​إلى ‌توجيهات مستمرة.

وفيما يلي بعض ⁠التفاصيل:

* ​قالت "ميتا" إن التحديثات الجديدة على نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لها ستساعد في تقديم إفادات يومية من خلال تلخيص أحداث الأيام، ‌ويمكن ضبطها من أجل المهام المتكررة ‌مثل خطط الوجبات الأسبوعية أو تحديثات المحتويات الرائجة.

* وتطلق الشركة هذه الإمكانيات مبدئيا في ​أسواق محددة عبر تطبيق "ميتا إيه.آي" والموقع الإلكتروني "ميتا دوت إيه.آي"، بالإضافة إلى خطط للتوسع إلى مزيد من المناطق والمنصات، بما في ذلك (واتساب).

* وقالت الشركة، المالكة ‌لمنصة فيسبوك، إن المستخدمين ​يحتفظون بالسيطرة على كيفية تفاعلهم مع الذكاء الاصطناعي، وتظل الدردشات في وضع التصفح المتخفي متاحة لإجراء محادثات سرية.

* وقالت "ميتا"، ​في منشور على ‌مدونتها "هذه ⁠هي ‌خطوتنا التالية نحو الذكاء الفائق ‌الشخصي: ذكاء اصطناعي يعرف ظروفكم، ويكون متاحا لكم متى احتجتم ⁠إليه".

* وأطلقت الشركة، على نحو منفصل الجمعة، ​تطبيقا جديدا باسم (سيلر) لتقديم أدوات بيع مخصصة للتجار الذين يستخدمون منصة "متجر فيسبوك" التابعة للشركة.

* ومن المقرر أن تعلن "ميتا" عن نتائج الربع الثاني بعد إغلاق السوق في ​29 يوليو الجاري.