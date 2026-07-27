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الذكاء الاصطناعي

"إنفيديا" تجري مباحثات مع "أوبن ايه.آي" بشأن مشروع ضخم لمركز بيانات

"إنفيديا"
27 يوليو 2026 14:17

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأحد أن شركة إنفيديا تجري محادثات لتقديم ضمانات مالية بنحو ​250 مليار دولار لشركة أوبن ايه.آي، في إطار مشروع ضخم لمركز بيانات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها ⁠إن الدعم المالي من إنفيديا من شأنه أن يساعد ​الشركة المطورة لروبوت الدردشة تشات جي.بي.تي في ​استئجار ‌مشروع بقدرة 10 جيجاوات ⁠يجري ​العمل على تطويره في جنوب ولاية أوهايو.
وذكرت وول ستريت جورنال أنه من المتوقع ​أن تتجاوز تكلفة المشروع الإجمالية 500 مليار دولار، بما يشمل الرقائق التي ستستخدم داخل مركز البيانات.
وأضافت أن الضمان البالغ 250 مليار دولار يغطي عقد إيجار مركز البيانات وتمويل الديون، ‌ولكنه لن يغطي رقائق ​إنفيديا المستخدمة داخل المركز، مشيرة إلى أن الشركة المصنعة للرقائق ناقشت أيضا تمويل مشتريات أوبن إيه.آي من الرقائق بقيمة تصل إلى ​350 مليار دولار. وذكرت ‌الصحيفة ⁠أن دعم ‌إنفيديا من شأنه أن ‌يعزز آليات التمويل التي تهدف إلى طمأنة المقرضين بشأن تمويل المشروع.
وقالت ⁠الصحيفة إنه من المتوقع اختتام المرحلة الأولى ​من المشروع عام 2028، بقدرة تبلغ نحو 800 ميجاوات من الكهرباء. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ما ذكرته وول ستريت جورنال حتى الآن. ولم ترد إنفيديا وأوبن ايه.آي ووزارة ​التجارة الأميركية على طلبات للتعليق.
 
 
 
 

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