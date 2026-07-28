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الذكاء الاصطناعي

"آبل" تتصدر الشركات الأعلى قيمة في العالم

"أبل" تتجاوز "إنفيديا "و تتصدر الشركات الأعلى قيمة في العالم
28 يوليو 2026 08:46

استعادت شركة التكنولوجيا العملاقة "آبل"، لقب الشركة الأعلى قيمة في العالم، متجاوزة بفارق طفيف شركة تصنيع الرقائق "إنفيديا".

وارتفعت القيمة السوقية لشركة آبل إلى نحو 4.94 تريليون دولار، متجاوزة القيمة السوقية لشركة إنفيديا البالغة نحو 4.83 تريليون دولار.

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وينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى الإنفاق الرأسمالي المحدود لشركة آبل باعتباره نقطة قوة، لا سيما مقارنة بمنافسيها الذين يخصصون عشرات المليارات من الدولارات للبنية التحتية الجديدة للذكاء الاصطناعي.

وفي حين رفعت شركات مثل "ألفابت" و"تسلا " إنفاقها لدعم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وسيارات الأجرة ذاتية القيادة، والروبوتات، خفضت آبل نفقاتها الرأسمالية خلال الأرباع الثلاثة الماضية، حتى مع استمرارها في توسيع منصة "آبل إنتليجنس" للذكاء الاصطناعي.

 

المصدر: وكالات
إنفيديا
الذكاء الاصطناعي
أبل
شركة أبل
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