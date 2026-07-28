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الذكاء الاصطناعي

إتاحة نموذج الذكاء الاصطناعي "كيمي كا3" للتحميل المجاني عالمياً

أرشيفية
28 يوليو 2026 09:40

أتاحت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "مون شوت" نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي طورته "كيميكا 3 " للاستخدام العام المجاني لتوسيع نطاق حضورها ونفوذها في مجال برامج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر على مستوى العالم.

و طرحت "مون شوت" و مقرها في بكين ،يوم الاثنين، أوزان نموذج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم لتوجيه أنظمة الذكاء الاصطناعي نحو إيجاد الإجابات، وسيتيح ذلك للمطورين تنزيل التقنية وتعديلها واستضافتها بحرية، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة مستخدمي نموذج "مون شوت".

وذكر مؤسس الشركة الصينية يانج تشيلين، انه يسعى إلى كسب المستخدمين من خلال التركيز على الانفتاح وتوفير إمكانية الوصول إلى نماذجها بشكل أكبر مما عليه الحال بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المنافسة.

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وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت "مون شوت أيه.آي" المدعومة من إمبراطورية التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصينية علي بابا هولدنجز، إن نموذج "كيمي كا3" ينافس أفضل نماذج شركتي " أوبن أيه.آي" و "أنثروبيك" الأميركيتين.

وبحسب الشركة الصينية، فإن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "كيمي كا3" الذي يتكون من 2.8 تريليون معامل يعتبر أكبر نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر في العالم حتى الآن. و يعتبرعدد المعاملات مؤشرا على قدرة أي نظام ومدى تعقيده، وستتيح الشركة هذا النموذج بالكامل ومجانا للمطورين في كل دول العالم بنهاية يوليو الجاري.

 

المصدر: وكالات
نماذج الذكاء الاصطناعي
الصين
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
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