الأربعاء 29 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"مايكروسوفت" تطلق أول نموذج ذكاء اصطناعي متخصص في الأمن السيبراني

"مايكروسوفت" تطلق أول نموذج ذكاء اصطناعي متخصص في الأمن السيبراني
29 يوليو 2026 09:44

أعلنت "مايكروسوفت" إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي متخصص في الأمن السيبراني، إلى جانب منصة جديدة تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات الدفاع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز مواجهة الهجمات الرقمية.

وكشفت الشركة عن نموذج MAI-Cyber-1-Flash المصمم لاكتشاف الثغرات الأمنية المعقدة في البرمجيات، والمتكامل مع نظام MDASH لتحليل الثغرات والمساعدة في إصلاحها، إضافة إلى منصة Perception التي تستخدم فرقاً من وكلاء الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات وتحليلها واقتراح حلول لمعالجتها.

أخبار ذات صلة
خلال 6 أشهر.. 27 مليون عملية تواصل عبر القنوات الرقمية لـ«الموارد البشرية»
الذكاء الاصطناعي يفسر تحركات أسعار الأسهم

وأكدت "مايكروسوفت" أن النموذج حقق نتائج متقدمة في اختبار Cyber Gym لقياس أداء نماذج الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن المنصة تضم فرقا ذكية لمحاكاة الهجمات، واكتشاف الثغرات، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المنافسة بين شركات التكنولوجيا لتطوير حلول أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، على أن تتوفر الأدوات الجديدة بنسخة تجريبية اعتبارا من 3 نوفمبر.

 

المصدر: وكالات
مايكروسوفت
الأمن
الأمن السيبراني
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
«اليويفا» يعرقل خطة «فيفا الاستثمارية» باجتماع طارئ
الرياضة
«اليويفا» يعرقل خطة «فيفا الاستثمارية» باجتماع طارئ
اليوم 12:33
قائد الحرس الوطني يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي ويبحثان سبل تطوير منظومة الأمن وسلامة المسافرين
علوم الدار
قائد الحرس الوطني يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي ويبحثان سبل تطوير منظومة الأمن وسلامة المسافرين
اليوم 12:09
ديالو: الجميع أراد زيدان لدرجة أننا لم نتحدث عن المال
الرياضة
ديالو: الجميع أراد زيدان لدرجة أننا لم نتحدث عن المال
اليوم 11:48
المستشفى الإماراتي العائم ينجح في تركيب أطراف صناعية لـ51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم ينجح في تركيب أطراف صناعية لـ51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف
اليوم 11:47
المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك يسجل 160 مشاركة
الرياضة
المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك يسجل 160 مشاركة
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©