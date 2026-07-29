الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء على حل لغز آلام الحوض المزمنة

طوّرت طالبتان من جامعة سنترال فلوريدا الأميركية (UCF)، أداة ذكاء اصطناعي تساعد الأطباء والمرضى على الوصول إلى تشخيص دقيق لمصدر آلام الحوض المزمنة، عبر برنامج تدريب داخلي استمر عاماً كاملاً.

وبحسب تقرير منشور على الموقع الإلكتروني للجامعة، تعاني امرأة من كل أربع نساء حول العالم من هذه الحالة، المرتبطة بعشرات الاضطرابات المحتملة التي تشمل أجهزة متعددة في الجسم.

ويتلقّى كثير من مقدمي الرعاية الصحية تدريباً محدوداً على تشخيص مصدرها، ما يترك المريضات أحياناً في حالة عدم يقين لسنوات، بين فحوصات متكررة وعلاجات غير فعالة، قبل الوصول إلى التشخيص الصحيح.



اقرأ أيضاً.. الذكاء الاصطناعي يتنبأ بخطر انتكاس أحد أكثر أنواع السرطان انتشاراً

أداة عملية

أمضت الطالبتان سارة تشافارو وجوليانا ديمتري فترة تدريبهما مع الدكتورة جورجين لامفو، أستاذة كلية الطب في الجامعة، لتحويل سنوات من الأبحاث الدولية إلى أداة عملية تُساعد الأطباء على تقييم المرضى بسرعة وثقة أكبر.

ويطوّر الفريق استبياناً سريرياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يُرشد الأطباء عبر أعراض المريضة لتحديد الأجهزة والحالات التي يجب فحصها، عبر جمع تاريخها الطبي بسرعة لمساعدته على الوصول إلى تشخيص أوضح.

وقالت لامفو: "نأمل أن تختصر هذه الأداة تاريخاً طبياً مفصلاً قد يستغرق جمعه ساعة كاملة إلى خمس أو عشر دقائق فقط، ما يتيح للأطباء تقييماً أكثر كفاءة ووقتاً أطول مع المريضة".

ويبني المشروع على قرابة 5 سنوات من العمل مع تحالف دولي من الأطباء والباحثين، توّج بتوافق دولي يحمل اسم "R U MOVING SOMe"، وهو تصنيف يُرتّب أعراض آلام الحوض المزمنة، ويُشكّل الأساس الذي بُنيت عليه الأداة.



.. أداة ذكاء اصطناعي تكشف تدهور المرضى قبل فوات الأوان

تشخيص أدق

حوّل الفريق البحث السريري إلى منطق برمجي لتطبيق يشبه روبوت المحادثة، يطرح أقل من 20 سؤالاً موجهاً؛ إذ يُدخل الطبيب أعراض المريضة وتاريخها الطبي في البرنامج، فيقترح النظام الأجهزة والحالات الأكثر احتمالاً للألم.

ويخطط الباحثون لتوسيع التطبيق مستقبلاً بإدماج نتائج الفحص السريري ضمن نظام التقييم نفسه، أملاً في استخدامه في أي عيادة تخدم النساء.

وأضافت لامفو: "يحتاج الأطباء إلى وسيلة لمعالجة كل المعلومات القادمة من المريضة لتضييق نطاق التشخيص، فمن الشائع جداً أن نرى العاملين الصحيين يرتبكون قليلاً حين يسمعون أن مريضة تعاني آلام حوض مزمنة، لأنها تُعدّ حالة معقدة".



.. الذكاء الاصطناعي يفسر تحركات أسعار الأسهم

تجربة ملهمة

راجعت الطالبتان سنوات من الأبحاث وطوّرتا المنطق البرمجي لأداة الذكاء الاصطناعي في أقل من عام، وأشادت لامفو بالدراسة رغم تعقيد الحالة وضخامة البيانات المرتبطة بها، قائلة إن سارة تشافارو وجوليانا ديمتري تعلّمتا أن "من يرى مشكلة تبدو مستعصية للجميع، يملك القدرة على فعل شيء حيالها".

وقالت ديمتري إنها انجذبت للمشروع لفرصة أن تكون في طليعة الطب والتقنيات الناشئة، فيما أشارت تشافارو إلى أن التجربة علّمتها كيفية توظيف التقنية لتقديم رعاية إنسانية للمريضات وأهمية الإصغاء الحقيقي إليهن ليشعرن بالأمان والفهم.



أمجد الأمين (أبوظبي)