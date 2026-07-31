الجمعة 31 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"جوجل" توسع أدوات التحقق من أعمار المستخدمين عالمياً لحماية الأطفال

شعار "جوجل"
31 يوليو 2026 08:37

أعلنت شركة "جوجل" توسيع نطاق تقنية التحقق من الفئة العمرية لتشمل مطوري تطبيقات أندرويد حول العالم، في إطار تعزيز حماية الأطفال والمراهقين وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانا، بالتزامن مع تشديد عدد من الدول قوانين حماية القاصرين على الإنترنت.

وأوضحت الشركة أن واجهة Play Signal API، المتاحة حاليا في البرازيل، ستصل إلى أستراليا وكندا بحلول منتصف أغسطس، على أن تُطرح عالميا في جميع الأسواق بنهاية عام 2026.

أخبار ذات صلة
«خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» تحمي 22 ألف طفل من مخاطر الاتجار بالبشر
خبراء: تنظيم وصول الأطفال إلى منصات «التواصل» يعزز سلامتهم الرقمية

وأكدت جوجل أن النظام الجديد لا يتيح للتطبيقات الوصول إلى بيانات شخصية حساسة، مثل تاريخ الميلاد، وإنما يشارك الفئة العمرية فقط عند الحاجة، بما يساعد المطورين على تقديم محتوى وتجربة استخدام مناسبة للعمر.

وأضافت أن إدارة معلومات الفئة العمرية ستكون عبر تطبيق Family Link، دون الحاجة إلى ضبط الإعدادات لكل تطبيق على حدة، مع استمرار توفير أدوات الرقابة الأبوية، مثل تحديد مدة استخدام الأجهزة، والموافقة على تنزيل التطبيقات، وتفعيل فلاتر المحتوى.

المصدر: وكالات
جوجل
حماية الأطفال
المستخدم
بيانات المستخدمين
آخر الأخبار
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 09:55
"أجيال المعرفة الوطني الصيفي" يختتم فعالياته في العين
الترفيه
"أجيال المعرفة الوطني الصيفي" يختتم فعالياته في العين
اليوم 10:31
خورفكان يختتم معسكر تركيا بالخسارة أمام زد
الرياضة
خورفكان يختتم معسكر تركيا بالخسارة أمام زد
اليوم 10:30
«كينج ميكر» بطلاً لسباق قطر الدولي في جودوود
الرياضة
«كينج ميكر» بطلاً لسباق قطر الدولي في جودوود
اليوم 10:15
شعار شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
"أنثروبيك": نماذج الذكاء الاصطناعي اخترقت النظم الحقيقية للشركة في اختبارات الأمان
اليوم 10:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©