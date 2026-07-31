"أنثروبيك": نماذج الذكاء الاصطناعي اخترقت النظم الحقيقية للشركة في اختبارات الأمان

أقرت شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" بأن نماذج كلود الخاصة بها، حصلت على وصول غير مصرح به إلى أنظمة ثلاث شركات خلال تقييمات الأمن السيبراني، بعد أسابيع من حادث مماثل، شمل نماذج طورتها شركة أوبن إيه آي المصنعة لبرنامج "تشات جي.بي.تي"

وأضافت الشركة أمس الخميس بالتوقيت المحلي أنها كشفت عن الحوادث فقط بعد مراجعة حوالي 141 ألف عملية تقييم، في أعقاب كشف شركة "أوبن إيه آي" عن ذلك.

ولم ترصد شركة أنثروبيك ولا المنظمات المتضررة عن هذا النشاط في ذلك الوقت. ولم يتم تحديد هويات الشركات.

وكانت النماذج تشارك فيما يسمى المحاكاة التنافسية للأمن السيبراني المعروفة بـ "التقط العلم" المصممة لاختبار قدرتها على اختراق نظام حاسوبي وهمي واستعادة معلومات مخفية.