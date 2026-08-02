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الذكاء الاصطناعي

«جوجل» تسد ثغرات في كروم خلال شهر تتجاوز حصيلة عامين

«جوجل» تسد ثغرات في كروم خلال شهر تتجاوز حصيلة عامين
2 أغسطس 2026 11:26

تمكنت شركة «جوجل» بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي من اكتشاف وإصلاح 1072 ثغرة أمنية في أحدث إصدارين من متصفح «كروم» خلال شهر يونيو الماضي، وهو معدل قياسي يتجاوز إجمالي ما أصلحته الشركة «1036 ثغرة» في 23 إصدارا خلال العامين الماضيين مجتمعين.

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وتؤكد هذه البيانات، التي تضمنتها ورقة بحثية للشركة، صحة تحذيرات خبراء الأمن السيبراني التي أبرزها موقع «تك كرانش» التكنولوجي؛ حيث توقعوا أن تطور نماذج اللغة الكبيرة سيؤدي إلى كشف كم هائل من الثغرات، مما يفرض على المطورين ضرورة التسلح بالذكاء الاصطناعي لمواجهة محاولات الاختراق المتزايدة وتأمين المتصفح الأكثر استخداما في العالم.

 

المصدر: وام
جوجل
الذكاء الاصطناعي
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