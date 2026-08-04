اليابان: نجاح أول تجربة ميدانية لإزالة الألغام البحرية باستخدام الذكاء الاصطناعي

أجرت البحرية اليابانية أول تجربة ميدانية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة في عمليات إزالة الألغام البحرية، وذلك في قاعدة بحرية بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

وشاركت في التجربة كاسحة الألغام اليابانية "أونجين"، إلى جانب طائرات مسيّرة وزوارق غير مأهولة ومركبة ذاتية القيادة تحت الماء.

وتولى نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات الطقس والتيارات البحرية، وتوجيه سير العمليات لتحديد مواقع الألغام الافتراضية.

وأظهرت نتائج التجربة فاعلية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الطواقم البشرية والأنظمة غير المأهولة، بما يعزز كفاءة وسرعة تنفيذ مهام إزالة الألغام البحرية.