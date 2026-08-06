"سامسونج" تطلق غداً أحدث هواتفها القابلة للطي

تطلق شركة "سامسونج" للإلكترونيات غدا الجمعة في كوريا الجنوبية مجموعتها الجديدة من الهواتف الذكية القابلة للطي، والتي تشمل طرازات "جالاكسي زد فولد 8" و"جالاكسي زد فولد 8 ألترا" و"جالاكسي زد فليب 8"، على أن يتبع ذلك مباشرة بدء طرحها في أكثر من 100 دولة حول العالم، من ضمنها الولايات المتحدة وبريطانيا والهند واليابان.

وذكرت الشركة أن هذه السلسلة المدعومة بأداة الذكاء الاصطناعي "جيميناي" (Gemini) التابعة لشركة "ألفابت"، حققت رقما قياسيا تاريخيا لهواتف "جالاكسي" بتسجيل 1.44 مليون طلب مسبق، استحوذ طراز "جالاكسي زد فولد 8" وحده على 70% منها.

وشهدت السلسلة إقبالا واسعا حيث شكل المراهقون والشباب حتى الثلاثينيات نصف إجمالي الطلبات، مع تضاعف أعداد العميلات من الإناث بأكثر من مرتين مقارنة بالإصدارات السابقة.