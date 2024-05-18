السدراني بطل «هُنا الشارقة للشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة كأس بطولة «هُنا الشارقة» للشطرنج السريع، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ضمن فعاليات النشاط الصيفي تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.

شارك في البطولة 150 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، وأقيمت فعاليات البطولة على مدار يومين من تسع جولات وفق النظام السويسري بزمن وقدرة 10 دقائق لكل لاعب، مع إضافة 5 ثوانٍ لكل نقلة.

وشهد مجريات اليوم الثاني وحفل الختام، عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي، وحشد غفير من أهالي اللاعبين والمدربين وإداريي الأندية والأكاديميات المشاركة.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن خطة واستراتيجية الجهاز الفني للنادي لتطوير اللاعبين الناشئين واكتشاف المواهب وتحضيرهم بالشكل المطلوب للمنافسة في الاستحقاقات المقبلة.

جاءت صدارة السدراني بعد حصوله على 8.5 نقطة بواقع ثمانية انتصارات وتعادل وحيد، وجاء في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج راجي صايل، أما المركز الثالث فكان من نصيب لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة سالم أحمد سالم برصيد 7.5 نقطة، وحصل على المركز الرابع الهندي فيشال كودري لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، أما المركز الخامس فذهب للاعب الفلبيني إبراهيم مامانتوك.