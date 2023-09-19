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3 مشاركات للتحكيم الإماراتي في «الأبطال» وكأس الاتحاد الآسيوي

3 مشاركات للتحكيم الإماراتي في «الأبطال» وكأس الاتحاد الآسيوي
19 سبتمبر 2023 11:53

دبي (الاتحاد)
يُدير طاقمنا الدولي بقيادة حكم الساحة عمر آل علي، وبمشاركة الحكمين المساعدين جاسم عبدالله، وسعيد المرزوقي، مباراة ووهان ثري تاونز الصيني مع وأوراوا ريد دايموندز الياباني ضمن مباريات المجموعة العاشرة، في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، التي تقام غداً الأربعاء.
ويُشارك الحكمان الدوليان أحمد عيسى درويش، ومحمد عبيد خادم «حكمان للفيديو» ضمن طاقم تحكيم مباراة أولسان هيونداي الكوري أمام بي باثوم يونايتد التايلاندي، ضمن مباريات المجموعة السادسة.
ويقود طاقمنا الدولي المكون من، سلطان محمد صالح (حكم ساحة)، وسبت عبيد (المساعد الأول)، وياسر سبيل (المساعد الثاني) المباراة التي تجمع فريقي سي بي كيه وتايتشيونج فوتورو (الصين تايبيه) في المجموعة التاسعة «منطقة شرق آسيا» في مرحلة دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، وتُقام المباراة يوم بعد غدٍ «الخميس».

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