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الرياضة

10 لاعبين يمثلون «الإلكترونية» في «الآسياد»

10 لاعبين يمثلون «الإلكترونية» في «الآسياد»
19 سبتمبر 2023 12:18

دبي (الاتحاد) 
أعلن اتحاد الرياضات الإلكترونية مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية، التي تنطلق السبت في الصين وتستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، بقائمة تضم 10 لاعبين، في 3 ألعاب مختلفة، وستقام منافسات الألعاب الإلكترونية خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري. 
وتضم قائمة اللاعبين أحمد سعيد السويدي، وعلى الحمادي، ومحمد البناء، وراشد العوضي، وفارس المزروعي، وخليفة الظاهري، وبطي المنصوري، ومحمد المطروشي، وحارب المنذري، وأحمد يوسف السويدي، ويقودهم المدير الفني الأسترالي إيفان جابرييل، والإداري محمود الكربي. 
ويترأس البعثة حمد قاسم رئيس لجنة المسابقات باتحاد الرياضات الإلكترونية.
وأكد سعيد علي الطاهر الأمين العام للاتحاد أن اختيار القائمة جاء بعد التأكد التام من جاهزيتهم للمشاركة، وحصولهم على المزيد من الخبرات عبر مشاركات محلية وإقليمية ودولية خلال الفترة الماضية، وقال: المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية، في غاية الصعوبة، خاصة أن هذه الدورة تدرج لعبة الرياضات الالكترونية لأول مرة في تاريخ «الآسياد»، وسعي جميع الدول المشاركة نيل المراكز المتقدمة لكتابة التاريخ والشعور بالإنجاز. 
وأوضح أن الاتحاد يعمل على المشاركة في كافة المحافل والبطولات، دعماً للاعبيه ولإكسابهم الخبرة، وأنه تم اختيار هذه المجموعة من اللاعبين وفق رؤية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد، حيث تنتظرهم المشاركة في العديد من البطولات على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي، والسعي لتحقيق النتائج المرجوة. 

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