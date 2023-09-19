نادال: أستقبل مبابي بـ «ذراعين مفتوحتين» على «السجادة الحمراء»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

انتهز نجم التنس العالمي رافائيل نادال «37عاماً» فرصة إجراء حوار لقناة «موفي ستار» الإسبانية، ليتحدث فيه عن ناديه المفضل ريال مدريد والنجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يعشقه، وأيضاً عن حالته الصحية بعد إصابة ساقه اليمنى خلال بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، والتي حرمته من اللعب منذ يناير الماضي، كما أبدى رأيه فيما يتعلق بما إذا كان يرغب في رئاسة ريال مدريد يوماً ما، واحتمالات عودته للملاعب مرة أخرى.

ورداً على سؤال: هل أنت على استعداد لاستقبال كيليان مبابي في مدريد؟ كشف نادال عن حبه الشديد لهذا النجم الفرنسي الشاب، وقال إنه على استعداد لاستقباله بـ «ذراعين مفتوحتين» وأن «يفرش» له «السجادة الحمراء»، ولا يرى نادال مشكلة في عدم قدوم مبابي إلى ريال مدريد الموسم الماضي، وعلق قائلاً: ليس هناك أي إلزام عليه أن يأتي لمجرد أننا نحن المشجعين نطالبه بذلك، وإذا جاء مستقبلاً، سأرحب به أفضل ترحيب بلا أية ضغائن.

وفيما يتعلق بريال مدريد النادي الذي يعشقه ويشجعه بكل كيانه، قال نادال: بدأ الميرينجي الموسم بداية جيدة جداً، ولكننا ما زلنا في بداية الدوري «الليجا» وهناك إصابات ضربت الفريق، أبرزها الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا وقلب الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو ومواطنه الجناح فينسيوس جونيور، وأضاف قائلاً: في الوقت نفسه ضم الريال صفقات مهمة مثل متوسط الميدان الإنجليزي جود بيلينجهام، ولكن سيكون من المفيد إبرام صفقات هجومية جديدة.

وسأله المحاور: هل ترغب في أن تكون يوماً ما رئيساً لريال مدريد؟ قال نادال: ليس عندي هذا الحلم، وإن كنت أحب طبعاً أن أكون رئيساً لـ «البلانكوس»، ولكن بالنسبة للوقت الحالي ليس لدي ما أقوله لأننا لدينا أفضل رئيس «يقصد فلورنتينو بيريز»، وعموماً الحياة لها منعطفات وتحولات كثيرة، وينبغي أن يسأل المرء نفسه عما إذا كان قادراً على القيام ببعض الأمور. وعلق قائلاً: أعتقد أنني لست الشخص الذي تتوافر فيه هذه الشروط..

وتطرق نادال للحديث عن حالته البدنية بعد الإصابة القوية التي لحقت به في بطولة أستراليا المفتوحة، والتي بسببها لم تطأ قدماه من وقتها أرضية ملعب تنس، وقال: طبعاً أتمنى العودة للملاعب مرة أخرى وأن أكون قادراً على المنافسة، ولكن سيكون من الصعب الفوز ببطولة كبرى مثل رولان جاروس أو أستراليا المفتوحة، فالناس لا تخطيء ولا تنخدع، وأدرك جيداً أن الأمر صعب للغاية في الوقت الحالي وفي مثل سني، ولكن لأقول إن هناك شيئاً مستحيلاً، لأن الأمور تتغير سريعاً جداً في الرياضة.