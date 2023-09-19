الأربعاء 20 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلوب: ليفربول لديه مواهب ولكنه ليس في مرحلة تجارب!

كلوب: ليفربول لديه مواهب ولكنه ليس في مرحلة تجارب!
19 سبتمبر 2023 13:46

 
لندن (رويترز)
قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه سيتعامل مع الدوري الأوروبي لكرة القدم «بشكل مناسب»، وأكد أنه يملك من البدائل ما يجعله يستطيع النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولة القارية.
وسيغيب ليفربول، بطل أوروبا ست مرات، عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أول موسم للمدرب كلوب مع النادي في 2016-2017، وبلغ ليفربول نهائي الدوري الأوروبي 2016 تحت قيادة كلوب، وقال إن تكرار الأمر ذاته سيمثل الهدف مرة أخرى.
وقال كلوب لشبكة (تي.إن.تي سبورت): «أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن علينا جميعاً التأكد من أننا نحترم المسابقة بالشكل المناسب، وأننا نحترم المنافسين بالشكل المناسب».
وأضاف: «أود الوصول إلى النهائي بكل تأكيد، لكن لا أعرف إن كان بوسعنا أن نفعل ذلك لأنه سيكون هناك الكثير من الفرق الرائعة في طريق مشوارنا نحو هدفنا، لذا يجب أن نؤدي بقوة».
وسيبدأ ليفربول مشواره الأوروبي في ضيافة لاسك النمساوي يوم الخميس، قبل أن يستضيف وست هام يونايتد في الدوري يوم الأحد.
وأشاد كلوب باللاعبين الشباب الصاعدين من أكاديمية ليفربول ووصفهم بأنهم أصحاب «مستقبل واعد»، لكنه قال إنه لن يستغل الدوري الأوروبي لإظهار مواهب هؤلاء اللاعبين.
وتابع: «لدينا مواهب حقيقية هنا، لكننا لسنا في مرحلة تجارب. أعتقد أننا إذا لم نتعرض لغيابات عديدة بسبب الإصابات، فإننا نملك ما يكفي من اللاعبين للدخول بتشكيلة قوية في يومي الخميس والأحد، وهذا هو تفكيري». 

أخبار ذات صلة
رئيس توتنهام يكشف عن بند يتيح إعادة شراء هاري كين
طعن مشجع لنيوكاسل في ميلانو
يورجن كلوب
كلوب
ليفربول
محمد صلاح
الدوري الإنجليزي
الدوري الأوروبي
آخر الأخبار
فيضانات عارمة تجتاح مايوركا الإسبانية
الأخبار العالمية
فيضانات عارمة تجتاح مايوركا الإسبانية
اليوم 19:33
العين يُلحق أكبر خسارة بباختاكور في ملعبه خلال 20 عاماً
الرياضة
العين يُلحق أكبر خسارة بباختاكور في ملعبه خلال 20 عاماً
اليوم 19:14
منتخبنا الوطني يُواجه الكويت ولبنان ودياً في «معسكر أكتوبر»
الرياضة
منتخبنا الوطني يُواجه الكويت ولبنان ودياً في «معسكر أكتوبر»
اليوم 19:09
7 دراجين يشاركون في «الآسياد»
الرياضة
7 دراجين يشاركون في «الآسياد»
اليوم 19:06
ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء بدولة الإمارات 6.61% في عام 2021
علوم الدار
ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء بدولة الإمارات 6.61% في عام 2021
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©