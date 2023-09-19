جيرارد يقود تدريبات «النسور» استعداداً لـ «الصقور»

فيصل النقبي (خورفكان)

قاد الإسباني جيرارد ساراجوسا تدريبات خورفكان استعداداً للقاء الإمارات ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

وجددت إدارة النادي الثقة بالمدرب الإسباني الذي عمل مساعداً للوطني عبدالعزيز العنبري الموسم السابق، كما سبق له تدريب شباب الأهلي في موسم 2020-2021، وأكد المدرب أن الفترة القادمة تتطلب تركيزاً عالياً من قبل اللاعبين من أجل تقديم المستوى المعهود من اللاعبين خاصة بأن المواجهة مهمة للغاية للفريق.

وشدد المدرب في محاضرته الأولى للاعبين أنه ينتظر منهم مردوداً مضاعفاً خلال التدريبات القادمة، وأنه سيختار العناصر الأفضل من أجل تمثيل الفريق بالمباراة المهمة.