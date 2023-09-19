«الملك».. نقطة «إيجابية» في بداية مشوار «الأبطال»

علي معالي (دبي)

أظهر البوسني ميراليم بيانيتش مستوى مميزاً في مباراته الآسيوية الأولى مع فريق الشارقة، وقدم واحدة من أجمل المستويات منذ قدومه لصفوف «الملك»، على كافة المستويات، الدفاعية والهجومية والتنظيمية في أرض الملعب، ليعود مع الفريق بنقطة مهمة في بداية مشوار آسيا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وما قدمه بيانيتش في اللقاء يجعله بالفعل واحداً من أفضل لاعبي الفريقين باستاد جاسم بن حمد، لما قدمه ويمتلكه من خبرات كبيرة، جعلت الملك يعود بـ «نقطة» إيجابية في بداية المشوار الآسيوي.

ويعتبر بيانيتش أكثر لاعب في المباراة ربح مواجهات ثُنائية، وأكثر من قام بمراوغات ناجحة، وأكثر لاعب بالشارقة قام بتمريرات صحيحة، وأكثر لاعب بالفريق لمس الكرة، وإصرار هذا اللاعب في القتال على كل كرة جعله لم يخسر أي التحام أرضي مع لاعبي السد.

ولم يكن بيانيتش وحده المميز، بل قدم التونسي فراس بالعربي الظهور الأول الجيد مع الفريق، بتمريراته المتقنة وتحركاته المستمرة في الملعب، ونجح كوزمين مدرب الفريق في الدفع به على حساب لوان بيريرا لمهاراته العالية في التمرير خلف المدافعين، كما نجح عادل الحوسني في التصدي لعدد من الكرات القطرية بامتياز كبير.

كما قدم عبدالله غانم مباراة جيدة خاصة وأنه غائب منذ فترة، واستطاع أن يسد الفراغ الذي تركه شاهين عبدالرحمن الذي يستمر لمدة 6 أشهر مقبلة، وأظهر غانم تفاهماً مع اليوناني مانولاس، ولكن تبقى الجبهة اليسرى لـ«الملك» مصدر إزعاج مستمر، رغم ما قدمه عبدالعزيز الكعبي، لكن بسبب إهمال بسيط كاد أن يجعل الفريق يعود من قطر خاسراً بسبب التعامل مع كرتين، الأولى تم احتسابها ضربة جزاء أهدرها لاعب السد الجزائري بغداد بونجاح، والثانية عندما لمست الكرة يد الكعبي داخل المنطقة وتغاضى عنها الحكم.

وهذين الخطأين كانا كفيلين بأن يعود «الملك» من الدوحة خاسراً، لكن جاءت الأمور إيجابية، كما أن الحسن صالح والذي حل بديلاً للكعبي لم يقدم المردود، وما زالت هناك بعض النقاط السلبية في أداء هذا المدافع الدولي، لعل أبرزها الإهمال الكبير وعدم تقديره لخطورة التعامل مع بعض الكرات.

ومن جانب آخر، تقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة في الثاني من أكتوبر المقبل، حيث يلتقي الشارقة مع الفيصلي في الشارقة، وناساف مع السد في نامانجان، ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.