800 ألف درهم قيمة جوائز بطولة بينوس لبناء الأجسام



دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ونادي بينوس الرياضي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي، عن تنظيم بطولة بينوس كلاسيك خلال الفترة من 27-30 سبتمبر الحالي، والتي تبلغ قيمة جوائزها المالية 800 ألف درهم كأعلى مبلغ جوائز على صعيد البطولات المحلية في العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة أنيس بينوس، ونخبة من أبطال العالم الإماراتيين ودول أخرى.

وأشاد الشيخ عبدالله الشرقي، بمبادرة نادي بينوس بتنظيم البطولة بكافة فئاتها، مؤكداً أن التعاون المشترك بين الأندية الرياضية واتحاد بناء الأجسام، سبق أن حقق مكاسب عديدة وفي مختلف الجوانب الفنية والتطويرية، وكان سبباً لاختيار اللاعبين وضمهم للمنتخب الوطني، وأيضاً أنها ساهمت بتطوير المحكمين في بناء الأجسام ومختلف الرياضات.

بدوره، أوضح عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد «أن البطولة ستشهد تنظيم أربع فئات، وهي: بناء الأجسام والفيزيك والقوة البدنية ومصارعة الذراعين، إضافة إلى البوكسنج والكيك بوكيسنج».

وفي هذا السياق عبر مدير البطولة أنيس بينوس عن سعادته لتنظيم هذه البطولة، ومقدماً الشكر لمجلس دبي الرياضي واتحاد بناء الأجسام، ومبيناً أن الكلفة الإجمالية لتنظيم البطولة يبلغ مليوناً ومئتي ألف درهم، ويعد الأعلى على مستوى البطولات المحلية التي تنظم في الدولة، ومبيناً أن اللجنة المنظمة ستعمل على توفير جميع السبل الضرورية التي نؤمن المشاركة المميزة للاعبين وتؤمن الحضور الجماهيري.