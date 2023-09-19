الملاكمة تشارك في «الألعاب العالمية» بـ7 نجوم

أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الملاكمة المشاركة في دورة «الألعاب العالمية» القتالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في 19 أكتوبر المقبل. ويترأس بعثة المنتخب محمد عبدالله بوخاطر، نائب رئيس الاتحاد، وتضم القائمة المشاركة 7 لاعبين ولاعبات، هم: عامر الصويدر«وزن 63.5 كجم»، وحسين الكندري «وزن 71 كجم»، وسلطان النعيمي «وزن 51 كجم»، ومحمد الحفيتي «وزن +92 كجم»، وعيسى الكردي «وزن 80 كجم»، وهيا العلي «وزن 50 كجم»، ورحمة المرشدي «وزن 60 كجم». وأكدت المهندسة مريم محمد صادق، عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، رئيسة اللجنة النسائية في الاتحادين الإماراتي والعربي، حرص الاتحاد على توفير كافة المتطلبات للارتقاء بقدرات اللاعبات، من خلال البرامج التدريبية، بالمراكز المختلفة في كل من أبوظبي ودبي والفجيرة والعين.

وأشارت إلى جهود مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنس العتيبة، لتوفير الظروف الملائمة للوصول إلى المخرجات التي تعزز تطور المرأة في هذه الرياضة. وذكرت أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالبرامج التي تستهدف زيادة عدد الممارسات للعبة، بالتعاون مع الأندية والمراكز، بهدف إعداد أجيال من اللاعبات للمشاركة بصفوف المنتخبات الوطنية.