10 أحداث رياضية تضع أبوظبي في الصدارة العالمية

مراد المصري (دبي)

تستعد أبوظبي مع بداية الربع الأخير من عام 2023، لمواصلة تبوئها صدارة «المشهد الرياضي» العالمي، باعتبارها عاصمة الرياضة العالمية باحتضان عدد كبير وبارز من الأحداث الدولية، التي يتوقع أن تحظى بإجمالي مشاهدات يتخطى مئات الملايين، في مختلف دول العالم عبر شاشات التلفاز، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتوافد الآلاف من الرياضيين ومرافقيهم والجماهير من المقيمين في الدولة وخارجها، للوجود في قلب الأحداث التي نستعرض 10 منها.

وبعد نجاح أسبوع كرة السلة في أبوظبي أغسطس الماضي، بمشاركة نخبة من أفضل المنتخبات العالمية، تعود منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المقدمة من «القابضة ADQ» إلى أبوظبي، مع إقامة مباراتين، قبل انطلاق الموسم الجديد، بمشاركة دالاس مافريكس ومينيسوتا تيمبروولفز 5 و7 أكتوبر المقبل، في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، وانطلق الحدث العام الماضي، وحقق نجاحات بارزة، في أول ظهور من نوعه لأقوى دوري كرة سلة في العالم بالمنطقة.

وضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي 2023، تقام بطولة «يو إف سي 294»، يوم 21 أكتوبر المقبل، في «الاتحاد أرينا»، ويتصدر فيه النزال الرئيسي المشهد بين إسلام مخاتشيف الذي يدافع عن لقب الوزن الخفيف، ضد تشارلز أوليفيرا، إلى جانب نزالات أخرى في النسخة الخامسة من أسبوع أبوظبي للتحدث، والذكرى الثلاثين «ليو إف سي».

وهناك بطولة «أبوظبي جراند سلام» من 24 إلى 26 أكتوبر، وتستقطب نخبة النجوم العالميين، وتعتبر واحدة من أبرز المحطات للعبة، قبل دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل في باريس.

وبوصف أبوظبي عاصمة رياضة الجو جيتسو على صعيد العالم، تنطلق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بنسختها الخامسة عشرة، من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة واسعة من نجوم وأبطال اللعبة المصنفين من دول العالم كافة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات «فيفكو»، إقامة النسخة الخامسة من بطولة كأس العالم للشركات في أبوظبي من 3 إلى 5 نوفمبر، بدعم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتقام البطولة في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وتضم موظفين رياضيين من 16 شركة في 16 دولة، حيث يتم تنظيم الحدث لتسليط الضوء على أهمية مشاركة الموظفين في تحقيق التوازن الصحي بين الحياة العملية والمهنية.

وسيكون الترقب وسط الإقبال الكبير على شراء التذاكر لمتابعة منافسات «النسخة 15» من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»، الذي يختتم أطول موسم في تاريخ بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، في حلبة مرسى ياس من 23 إلى 26 نوفمبر، حيث يكون المشهد السنوي لتتويج أبطال الموسم، بمشاركة نخبة السائقين والفرق العالمية.

والموعد 18 نوفمبر المقبل مع النسخة الثانية من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» المجتمعي الأكبر من نوعه، ويقام على مسار طوله 154 كيلومتراً من نقطة الانطلاقة في أبوظبي إلى نقطة الوصول في العين، ويصل مجموع جوائزه إلى مليوني درهم، وهو مفتوح للدراجين الهواة من الجنسين.

وشهدت الدورة الأولى من السباق، التي انطلقت 12 نوفمبر الماضي، مشاركة أكثر من 800 متسابق ومتسابقة من 72 جنسية.

وتستضيف أبوظبي بطولة العالم للسبارتن للمرة الثالثة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، وتقام منافساتها في صحراء الوثبة للعام الثاني على التوالي، وتجمع البطولة نخبة من الرياضيين من شتى أنحاء العالم.

واستضافت أبوظبي النسخة الأولى عام 2021، وحققت نجاحات كبيرة، بمشاركة أكثر من 4500 متسابق ومتسابقة، من أكثر من 50 دولة، وأقيمت فعالياتها في صحراء ليوا «تل مرعب»، بمنطقة الظفرة، أمَّا نسخة عام 2022، وجرت في صحراء الوثبة، واستقطبت أكثر من 5000 متسابق ومتسابقة، من 75 دولة.

وبدأ الجميع الاستعداد من الآن، بعد إعلان مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن إقامة النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي 16 ديسمبر المقبل، وسط توقعات بزيادة في أعداد المشاركين التي وصلت إلى 20 ألف عداء من الجنسين في النسخة الماضية.

وتستضيف أبوظبي النسخة الثانية من بطولة دوري التنس العالمي من 21 إلى 24 ديسمبر المقبل في «الاتحاد أرينا»، في حدث يمتد لمدة 3 مواسم على جزيرة ياس، ويحمل شعار «العرض الأكبر في ملاعب التنس»، بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة، في أجواء منافسات غير تقليدية.