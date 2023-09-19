فيكتوري يستعد للجولة قبل الختامية لمونديال «الفورمولا1-»

دبي (الاتحاد)

يرفع فريق فيكتوري وتيرة تحضيراته تأهباً للمشاركة في منافسات جائزة إيطاليا الكبرى (ريجوني -ساردنيا)، الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة للفورمولا-1 التي تنطلق نهاية الشهر الجاري، وتستمر حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل.

ويخوض الفريق الذي يضم بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم، قائد زورق فيكتوري 3، والمتسابق السويدي أريك ستارك، قائد زورق فيكتوري 4، تدريبات مكثفة على شواطئ دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع بإشراف الجهازين الفني والإداري للفريق قبل توجه الوفد منتصف الأسبوع المقبل الى روما، ومن هناك إلى مدينة أولبيا.

وأشاد أحمد السميطي، مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بدعم مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، ومتابعة اللجنة الرياضية في النادي برئاسة راشد ثاني العايل، وجهود الإدارة التنفيذية بإشراف محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي، في سبيل توفير فرص النجاح لمشاركة فريق فيكتوري في الموسم الحالي من بطولة العالم للزوارق السريعة للفورمولا-1، ومواصلة مشوار الفريق الذي ينافس بقوة على صدارة الترتيب العام.

وأكد السميطي، أن الجهازين الإداري والفني في فريق فيكتوري يخططان لتسجيل حضور متميز في المراحل الحاسمة من البطولة العالمية التي تشهد نهاية الشهر الجاري انطلاق منافسات الجولة الرابعة وقبل الختامية على المياه الإيطالية، والتي تعد معترك مفترق طرق في المنافسة على اللقب العالمي، حيث يقف الفريق على مقربة من الصدارة، من خلال نجاح المتسابق أريك ستارك في احتلال المركز الثاني في الترتيب العام حالياً برصيد 28 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن المتصدر.