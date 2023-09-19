«الآسياد».. «حلم وأمنيات» في الطريق إلى الأولمبياد

رضا سليم (دبي)

تقف منتخباتنا على «خط الانطلاق» في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، التي تنطلق السبت المقبل في مدينة هانجتشو الصينية، وتستمر إلى 8 أكتوبر المقبل، وتمثل أهم المحطات للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والحصول على بطاقة، أو نقاط تكون بمثابة الطريق إلى باريس، لعدد من الألعاب، كما أنها بمثابة هدف لألعاب أخرى لتحقيق إنجازات لرياضة الإمارات.

وتعد الدورة فرصة لأبطالنا في ألعاب معينة للتأهل إلى الأولمبياد، خاصة أن منتخب قفز الحواجز للفروسية الوحيد الذي تأهل رسمياً إلى باريس، فيما ينتظر الشارع الرياضي تأهل أبطال جدد إلى الأولمبياد خاصة في الرياضات ذات الأولوية التي تضم 5 ألعاب، وهي القوس والسهم، وألعاب القوى، والمبارزة، والرماية، والجودو، كما أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، تشمل تأهل 30 لاعباً ولاعبة إلى «باريس 2024»، في الوقت الذي اختارت لجنة رياضة النخبة 22 رياضياً إماراتياً موهوباً ليكونوا ضمن برنامج النخبة الاحترافية في 8 رياضات متنوعة.

تشارك بعثة الإمارات في الدورة بـ140 رياضيا يمثلون 20 منتخباً في ألعاب بواقع 102 رياضي، و38 رياضية، يشاركون في 20 لعبة فردية وجماعية هي الرماية، والفروسية، وألعاب القوى، والسباحة، والدراجات، والقوس والسهم، والجودو، والتايكواندو، والكاراتيه، والجو جيتسو، والمبارزة، والملاكمة، وكرة السلة، والرجبي، والشراع، والتجديف، والشطرنج، والجولف، والرياضات الإلكترونية، والترايثلون.

وحققت رياضة الإمارات على مدار مشاركاتها بنسخ دورة الألعاب الآسيوية 40 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات، و16 فضية، و17 برونزية، بداية من النسخة الثامنة في بانكوك عام 1978، وحتى النسخة الأخيرة التي أقيمت في إندونيسيا عام 2018، وحصدت الإمارات فيها 13 ميدالية، والتي تعد الأفضل في المشاركات، من حيث عدد الميداليات، ويشارك الجود في الدورة بحثاً عن نقاط التأهل للأولمبياد، ويترأس البعثة ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، والمدرب فيكتور سيكتروف، والطاقم البدني والطبي المساعد، و7 لاعبين ولاعبات، هم: بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، وباتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم».

ويؤكد ناصر التميمي أن الألعاب الآسيوية محطة مهمة جداً لأبطال الجودو، للحصول على نقاط التأهل لأولمبياد باريس، وأيضاً تحسين التصنيف العالمي، من خلال الحصول على نقاط جديدة، وقال: الاتحاد رسم الهدف من المشاركة وهو تحقيق 3 ميداليات.

ويخوض منتخب الرجبي منافسات دورة الألعاب الآسيوية، بحثاً عن إنجاز جديد على المستوى الآسيوي، ووضع الاتحاد هدف الحصول على ميدالية للمرة الأولى في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية.

تقام المنافسات من 24 إلى 26 سبتمبر على مدار 3 أيام، ويلعب المنتخب على رأس المجموعة الرابعة، بصفته ضمن التصنيف الأول في «القارة الصفراء»، وتضم معه الصين صاحب الأرض وأفغانستان، وتقام المنافسات بملعب جامعة نورمال هانزو، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبخروج المغلوب إلى الأدوار النهائية، ويخوض المنتخب مباراته الأولى أمام أفغانستان والثانية أمام الصين.

وأكد يوسف شاكر المدرب المساعد للجهاز الفني، أن المنتخب خاض معسكراً خارجياً في هونج كونج، وقال: دورة الألعاب الآسيوية تمثل هدفاً أساسياً لنا لحصد ميدالية، وهو ما نخطط له منذ فترة ونجهز المنتخب للحدث بقوة.



غياب المطروشي

كشف مروان الحتاوي مدرب منتخب السباحة عن غياب بطلنا يوسف المطروشي عن المشاركة في الدورة، وقال: «المطروشي لن يشارك بسبب أجندة البطولات التي لم تكن الدورة ضمنها، بالإضافة إلى برنامج الإعداد ولديه بطولات دولية معتمدة من الاتحاد الدولي يشارك فيها من أجل الهدف الأكبر، وهو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في (باريس 2024)، وحالياً يستعد لبطولة العالم التي تقام في الدوحة خلال فبراير المقبل، وسبق وأن شارك في بطولة العالم باليابان».

وأضاف: المنتخب يشارك في الدورة بلاعب واحد، وهو عمر الحمادي، و3 لاعبات، والأمل كبير في تحقيق نتائج جيدة، وعمر من السباحين المعروفين على المستوى الخليجي، وصعد للنهائي في دورة الألعاب العربية الأخيرة بالجزائر، وهذا الجيل نعمل عليه من 3 سنوات والمستوى يتطور، وننتظر أن تصل هذه المجموعة للمنصات القارية والعالمية.



4 ملاكمين في مهمة رسمية

يشارك اتحاد الملاكمة بـ4 لاعبين، هم محمد الحفيتي وسلطان النعيمي ونواف الزحمي وحسين الكندري، ويؤكد حسن الحمادي أمين عام اتحاد الملاكمة، أن المنتخب تم إعداده بشكل جيد بدعم من اللجنة الأولمبية الوطنية، واللاعبون الأربعة لديهم خبرات سابقة على المستوى الآسيوي، وهو سر اختيارهم للمشاركة في الدورة.

وأضاف أن المنتخب يعسكر في الصين للدخول في أجواء الدورة، وحرصنا أن يكون المعسكر في الصين، حتى يتأقلم اللاعبون مع الأجواء هناك، ولدينا أمل كبير وطموحات في تحقيق نتائج مشرفة تليق برياضة الإمارات.



جيل جديد للقوس

أكد عادل الحمادي رئيس لجنة المنتخبات باتحاد القوس والسهم، أن المنتخب تم تشكيله من أجل المستقبل، ورغم حداثة عهده كونه جيلاً جديداً، فإنه تم إعداده بالشكل الجيد، ويملك خبرة، من خلال مشاركته في بطولتين لكأس العالم، والتضامن الإسلامي وعدد من البطولات العربية، وهو خير إعداد للدورة الآسيوية، وإن كانت الطموحات لا تصل الآن إلى مستوى الميداليات، ولكن التمثيل المشرف واكتساب الخبرة، وتحقيق أرقام جديدة للاعبين، ونشارك بـ6 لاعبين في فئتي المحدب والمركب، للرجال والسيدات.



قرعة مريحة للسلة

يشارك منتخب السلة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم معه إيران وكازاخستان والسعودية، ويلتقي في أولى المباريات أمام إيران، والمواجهة الثانية أمام كازاخستان والختام أمام السعودية في الدور الأول.

وقال راشد النقبي، مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة: «بدأنا في تجهيز المنتخب منذ عام ونصف العام، بداية من البطولة الخليجية بالكويت، والتي حققنا فيها الميدالية الذهبية، والمنتخب يضم عناصر خبرة وأخرى شابة، وجهزنا المنتخب في بطولتين، الأولى في جاكرتا، والثانية في تايوان، ولعبنا مباراة أمام منتخب مصر المشاركة في كأس العالم، والقرعة أنصفتنا وكانت جيدة بالنسبة لنا، كما أن إقامة مباراة كل يومين يمثل الدافع المعنوي لنا، للحصول على راحة بعد كل مباراة، وهو ما يحفزنا لتحقيق نتائج جيدة».