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الرياضة

محمد الشرقي يستعرض تحضيرات تنظيم الدوري العالمي لـ«شباب الكاراتيه»

محمد بن حمد الشرقي خلال استقبال الرزوقي (وام)
20 سبتمبر 2023 01:25

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المنافسات الرياضية وأهدافها في تعزيز حضور إمارة الفجيرة في المجال الرياضي على مستوى العالم، جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، اللواء متقاعد ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والوفد المرافق.
وأشار سموه، خلال اللقاء، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للحركة الرياضية في الدولة ومتابعة متطلباتها التي ترتقي بمكانة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية، وتدعم مؤشراتها التنافسية.
جرى خلال اللقاء، استعراض التحضيرات لتنظيم بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه المقرر إقامتها في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة فبراير 2024 بمشاركة 80 دولة حول العالم و3000 لاعب ولاعبة.
وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة في إنجاح الحدث وتحقيق أهدافه، منوهاً بضرورة بذل المزيد من الجهود التي تثري قطاع الرياضة في الدولة.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وراشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين، والمهندس حميد شامس الزرعوني الأمين العام للاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، وعبدالله البادي الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه.

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