دوري أبطال أوروبا.. بايرن يواجه يونايتد بذكريات «نهائي 99»

ميونيخ (أ ف ب)

تعود الذاكرة إلى ملعب «أليانز أرينا» ونهائي عام 1999، عندما يستقبل بايرن ميونيخ الألماني مانشستر يونايتد الإنجليزي في موقعة نارية في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا التي تشهد أيضاً نزالاً قوياً بين ريال مدريد الإسباني وضيفه أونيون برلين.

ويعيش النادي البافاري ونظيره «الشياطين الحمر» ظروفاً غير مستقرة تماماً، لا سيما يونايتد، حيث يواجه مدربه الهولندي إريك تن هاج ضغوطاً كبيرة بعد بداية موسم مخيّبة للآمال شهدت خسارته ثلاث مرات من أصل خمس مباريات، ليحتل المركز 13 برصيد 6 نقاط وبفارق 9 نقاط عن الجار مانشستر سيتي المتصدر.

خسارة البايرن لقب كأس السوبر المحلية أمام لايبزج بثلاثية نظيفة، وخروجه من الدور ربع النهائي للمسابقة القارية في الأعوام الثلاثة الأخيرة، كلها عوامل تجعل من اللقب القاري في صدارة تطلعات العملاق البافاري هذا الموسم. وسيخوض بايرن اللقاء من دون مدربه توماس توخيل على دكة البدلاء بعد نيله بطاقة حمراء خلال مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب في الدور ربع النهائي الموسم الماضي. ومن جهة أخرى، يستهل ريال مدريد الإسباني المرشح الدائم للفوز باللقب مشواره بمواجهة حذرة أمام أونيون برلين الألماني الطموح ضمن المجموعة الثالثة التي تشهد استهلال نابولي بطل إيطاليا مشواره القاري بمواجهة سبورتنج براجا البرتغالي على أرض الأخير.

وحقّق الفريق الملكي، حامل اللقب 14 مرة أوروبياً، بداية قوية في الدوري، حيث يأمل في استعادة اللقب من غريمه التقليدي برشلونة، ويتبوأ حالياً صدارة ترتيب «الليجا» بـ 15 نقطة من خمسة انتصارات بالعلامة الكاملة.

ويحلّ إنتر ميلان الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على ريال سوسييداد الإسباني ضمن المجموعة الرابعة، ويواجه أرسنال الإنجليزي العائد إلى البطولة القارية الأمّ نظيره أيندهوفن الهولندي في ملعب الإمارات، ضمن المجموعة الثانية.