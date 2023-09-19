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أسبوع أبوظبي للتحدي 16 أكتوبر المقبل

أسبوع أبوظبي للتحدي 16 أكتوبر المقبل
20 سبتمبر 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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7 أيام مفعمة بروح المغامرة والتشويق، تعيشها أبوظبي مع عودة أسبوع أبوظبي للتحدي في السادس عشر من أكتوبر المقبل، متضمناً الحدث الأهم: بطولة «يو إف سي 294» التي تنطلق في «الاتحاد أرينا» - جزيرة ياس، ضمن برنامج حافل بالفعاليات.
 ويدافع إسلام مخاتشيف خلال النزال الرئيس يوم 21 أكتوبر المقبل عن لقب الوزن الخفيف ضد تشارلز أوليفيرا.. فيما تشهد البطولة العودة المرتقبة لحمزات شيماييف الذي سيواجه باولو كوستا في فئة الوزن المتوسط.
وبمناسبة النسخة الخامسة من أسبوع أبوظبي للتحدي، سوف تغطي سلسلة من الفعاليات والأنشطة مختلف أنحاء العاصمة، متضمنة لقاءات المقاتلين وتحديات اللياقة وحفلات موسيقية.

أسبوع أبوظبي للتحدي
أبوظبي
الإمارات
يو إف سي
الاتحاد أرينا
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